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ПМЭФ-2026 пройдет с 3 по 6 июня

Страной – гостем форума станет Саудовская Аравия
Ведомости

Петербургский международный экономический форум пройдет 3-6 июня 2026 г., сообщил Фонд Росконгресс. Страной-гостем станет Саудовская Аравия – в честь 100-летия достижения дипломатических отношений с Россией.

«Форум по традиции станет ключевой площадкой для диалога между государствами, бизнесом и экспертным сообществом, где будут сформулированы практические решения, способствующие устойчивому росту и укреплению международного сотрудничества», – подчеркнул советник президента РФ, ответственный секретарь оргкомитета ПМЭФ Антон Кобяков.

По его словам, в 2025 г. участниками ПМЭФа стали 144 страны и территории. В рамках форума также было заключено более 1100 соглашений, общая сумма которых превысила 6,5 трлн руб. Как отметил Кобяков, особенно важными на ПМЭФ-2025 были такие темы, как высокие технологии, инфраструктура, энергетика, экология и международное партнерства. Субъекты РФ, добавил он, заключили соглашения на сумму свыше 4,4 трлн руб.

На пленарном заседании с участием президента РФ Владимира Путина в третий день ПМЭФ-2025, 20 июня, глава государства решил развеять опасения по поводу проблем в экономике: «Что касается убийства российской экономики, как в свое время известный писатель говорил: «Слухи о моей смерти сильно преувеличены». В данном случае то же самое».

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