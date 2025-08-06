ПМЭФ-2026 пройдет с 3 по 6 июня

ПМЭФ-2026 пройдет с 3 по 6 июняСтраной – гостем форума станет Саудовская Аравия
Петербургский международный экономический форум пройдет 3-6 июня 2026 г., сообщил Фонд Росконгресс. Страной-гостем станет Саудовская Аравия – в честь 100-летия достижения дипломатических отношений с Россией.
«Форум по традиции станет ключевой площадкой для диалога между государствами, бизнесом и экспертным сообществом, где будут сформулированы практические решения, способствующие устойчивому росту и укреплению международного сотрудничества», – подчеркнул советник президента РФ, ответственный секретарь оргкомитета ПМЭФ Антон Кобяков.
По его словам, в 2025 г. участниками ПМЭФа стали 144 страны и территории. В рамках форума также было заключено более 1100 соглашений, общая сумма которых превысила 6,5 трлн руб. Как отметил Кобяков, особенно важными на ПМЭФ-2025 были такие темы, как высокие технологии, инфраструктура, энергетика, экология и международное партнерства. Субъекты РФ, добавил он, заключили соглашения на сумму свыше 4,4 трлн руб.
На пленарном заседании с участием президента РФ Владимира Путина в третий день ПМЭФ-2025, 20 июня, глава государства решил развеять опасения по поводу проблем в экономике: «Что касается убийства российской экономики, как в свое время известный писатель говорил: «Слухи о моей смерти сильно преувеличены». В данном случае то же самое».