ПМЭФ-2026 пройдет с 3 по 6 июня

По его словам, в 2025 г. участниками ПМЭФа стали 144 страны и территории. В рамках форума также было заключено более 1100 соглашений, общая сумма которых превысила 6,5 трлн руб. Как отметил Кобяков, особенно важными на ПМЭФ-2025 были такие темы, как высокие технологии, инфраструктура, энергетика, экология и международное партнерства. Субъекты РФ, добавил он, заключили соглашения на сумму свыше 4,4 трлн руб.