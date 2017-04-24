Банк «Образование» почти полностью вернул деньги крупным кредиторам

Впятницу Центробанк отозвал лицензию у банка «Образование»
Евгений Разумный / Ведомости
В пятницу Центробанк отозвал лицензию у банка «Образование» (до 2017 г. входил в топ-100 с активами 47,3 млрд руб.). Причины для этого более чем стандартные, следует из сообщения ЦБ: нарушение антиотмывочного закона, крайне рискованная бизнес-модель, низкое качество активов, недостоверная отчетность, вывод активов руководством и собственниками банка. Они, если верить ЦБ, проводили техническую трансформацию кредитов, чтобы уклониться от требования по формированию резервов.