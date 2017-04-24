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Статья опубликована в № 4308 от 24.04.2017 под заголовком: АСВ ответит за «Образование»

Банк «Образование» почти полностью вернул деньги крупным кредиторам

А вот с его вкладчиками предстоит расплачиваться АСВ
Впятницу Центробанк отозвал лицензию у банка «Образование»
Впятницу Центробанк отозвал лицензию у банка «Образование»
Евгений Разумный / Ведомости

В пятницу Центробанк отозвал лицензию у банка «Образование» (до 2017 г. входил в топ-100 с активами 47,3 млрд руб.). Причины для этого более чем стандартные, следует из сообщения ЦБ: нарушение антиотмывочного закона, крайне рискованная бизнес-модель, низкое качество активов, недостоверная отчетность, вывод активов руководством и собственниками банка. Они, если верить ЦБ, проводили техническую трансформацию кредитов, чтобы уклониться от требования по формированию резервов.

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