Отказаться от навязанной страховки можно будет в течение двух недель

С начала 2018 г. отказаться от навязанной или ненужной страховки и вернуть потраченные деньги можно будет в течение двух недель после покупки: соответствующий проект указания опубликовал ЦБ. Вернуть можно будет всю сумму либо ее часть — пропорционально фактическому сроку действия страховой защиты.

Сейчас «период охлаждения» длится пять дней. Он действует почти для всех добровольных страховок с лета 2016 г. и очень эффективно защищает права потребителей, заявляет представитель ЦБ: например, количество жалоб на навязывание дополнительных страховок при заключении договора ОСАГО в I квартале 2017 г. снизилось почти на треть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Граждане также активно используют период охлаждения, чтобы вернуть деньги за страховку, оформленную при оформлении потребительского кредита, добавляет он.

Многие страховщики уже сейчас дают клиентам на размышление больше пяти рабочих дней, указывает представитель ЦБ. К тому же часто граждане просто не успевают за пять дней подать заявление в страховую компанию и отказаться от страховки.

«14 дней – универсальный, нормативно установленный срок в целях защиты прав потребителей… Именно такой срок определен в законодательстве для досрочного возврата суммы потребительского кредита и возврата товара», - указывает представитель регулятора.

«Период охлаждения», как и прежде, не действует при оформлении ДМС работающими в России иностранцами и лицами без гражданства, страховании выезжающих за рубеж, страховании профессиональной ответственности (нотариусов, адвокатов, оценщиков и других) и при оформлении «зеленой карты».