Банки
Статья опубликована в № 4328 от 25.05.2017 под заголовком: «Домашние деньги» собрали совет

Тимур Авдеенко и Иосиф Бакалейник поработают в «Домашних деньгах»

Экс-предправления «МДМ банка» и бывший финансовый директор «Реновы» вошли в совет директоров компании

Экс-предправления «МДМ банка» Тимур Авдеенко и бывший финансовый директор «Реновы» Иосиф Бакалейник вошли в совет директоров микрофинансовой компании «Домашние деньги», рассказали «Ведомостям» их знакомые. Представитель «Домашних денег» это подтвердил: решение об избрании новых членов совета директоров было принято 24 мая, Авдеенко и Бакалейник вошли в качестве независимых директоров, всего в совете три независимых директора, включая уже работающего Станислава Смирнова.

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