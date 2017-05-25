Тимур Авдеенко и Иосиф Бакалейник поработают в «Домашних деньгах»

Портфель займов, предоставленных «Домашними деньгами» компаниям, по итогам I квартала составляет 7,7 млрд руб. Домашние деньги

Экс-предправления «МДМ банка» Тимур Авдеенко и бывший финансовый директор «Реновы» Иосиф Бакалейник вошли в совет директоров микрофинансовой компании «Домашние деньги», рассказали «Ведомостям» их знакомые. Представитель «Домашних денег» это подтвердил: решение об избрании новых членов совета директоров было принято 24 мая, Авдеенко и Бакалейник вошли в качестве независимых директоров, всего в совете три независимых директора, включая уже работающего Станислава Смирнова.