Статья опубликована в № 4328 от 25.05.2017 под заголовком: «Домашние деньги» собрали совет
Тимур Авдеенко и Иосиф Бакалейник поработают в «Домашних деньгах»
Экс-предправления «МДМ банка» и бывший финансовый директор «Реновы» вошли в совет директоров компании
- Ольга Адамчук
- / Ведомости
Портфель займов, предоставленных «Домашними деньгами» компаниям, по итогам I квартала составляет 7,7 млрд руб.
Домашние деньги
Экс-предправления «МДМ банка» Тимур Авдеенко и бывший финансовый директор «Реновы» Иосиф Бакалейник вошли в совет директоров микрофинансовой компании «Домашние деньги», рассказали «Ведомостям» их знакомые. Представитель «Домашних денег» это подтвердил: решение об избрании новых членов совета директоров было принято 24 мая, Авдеенко и Бакалейник вошли в качестве независимых директоров, всего в совете три независимых директора, включая уже работающего Станислава Смирнова.
Полная версия доступна только подписчикам
Подписка на «Ведомости» — это:
- Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике
- Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)
- Всегда свежий номер в разделе «Газета»
- Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов
- Участие в обсуждении материалов на сайте
- NEW скидка 50% на одну из конференций «Ведомостей» по вашему выбору (действует для годовых подписчиков)
- NEW подарки и скидки от наших партнеров