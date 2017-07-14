Статья опубликована в № 4363 от 14.07.2017 под заголовком: Центробанк вышел на пенсию
Центробанк начал массовую проверку пенсионных фондов
Он обещал проверять НПФ каждые три года после того, как начала работать система гарантирования пенсионных накоплений
- Анна Холявко
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Регулятор начал массовую проверку пенсионных фондов, работающих с накоплениями
Е. Разумный / Ведомости
Негосударственные пенсионные фонды (НПФ) готовятся к комплексным проверкам регулятора. Об этом «Ведомостям» рассказали руководители двух фондов и контрагент нескольких НПФ. Два крупных фонда, работающих с пенсионными накоплениями, – «Будущее» и «Лукойл-гарант» – уже приняли проверяющих из ЦБ, что подтвердили представители этих фондов.
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