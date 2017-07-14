Статья опубликована в № 4363 от 14.07.2017 под заголовком: Центробанк вышел на пенсию

Центробанк начал массовую проверку пенсионных фондов

Он обещал проверять НПФ каждые три года после того, как начала работать система гарантирования пенсионных накоплений