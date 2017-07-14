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Статья опубликована в № 4363 от 14.07.2017 под заголовком: Центробанк вышел на пенсию

Центробанк начал массовую проверку пенсионных фондов

Он обещал проверять НПФ каждые три года после того, как начала работать система гарантирования пенсионных накоплений

Негосударственные пенсионные фонды (НПФ) готовятся к комплексным проверкам регулятора. Об этом «Ведомостям» рассказали руководители двух фондов и контрагент нескольких НПФ. Два крупных фонда, работающих с пенсионными накоплениями, – «Будущее» и «Лукойл-гарант» – уже приняли проверяющих из ЦБ, что подтвердили представители этих фондов.

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