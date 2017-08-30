Банк «Санкт-Петербург» стал акционером грузового терминала в аэропорту «Пулково»

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Банк рассчитывает на рост стоимости бизнеса в среднесрочной перспективе и планирует реализовать свой пакет с прибылью на горизонте 5–7 лет, сообщила его представитель Анна Бархатова Е. Егоров / Ведомости

Банк «Санкт-Петербург» во II квартале 2017 г. купил АО «Грузовой терминал «Пулково», говорится в материалах банка. Сделка по приобретению 51% компании была закрыта в апреле этого года путем покупки через дочерний ЗПИФ «Венчурный проект» под управлением ООО «БСПБ капитал», уточнили в банке, ее стоимость банком не называется.