Статья опубликована в № 4396 от 30.08.2017 под заголовком: Банк загрузился
Банк «Санкт-Петербург» стал акционером грузового терминала в аэропорту «Пулково»
Продавцом могла стать компания петербургской администрации
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Банк рассчитывает на рост стоимости бизнеса в среднесрочной перспективе и планирует реализовать свой пакет с прибылью на горизонте 5–7 лет, сообщила его представитель Анна Бархатова
Е. Егоров / Ведомости
Банк «Санкт-Петербург» во II квартале 2017 г. купил АО «Грузовой терминал «Пулково», говорится в материалах банка. Сделка по приобретению 51% компании была закрыта в апреле этого года путем покупки через дочерний ЗПИФ «Венчурный проект» под управлением ООО «БСПБ капитал», уточнили в банке, ее стоимость банком не называется.
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