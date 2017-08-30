Страхование

«Росгосстрах» удваивает убытки

За первые шесть месяцев 2017 года потери компании достигли 23,6 млрд рублей

Убыток «Росгосстраха» за первые шесть месяцев 2017 г. достиг 23,6 млрд руб., хотя год назад к июлю потери составляли 8,7 млрд руб., следует из отчетности страховщика, составленной по международным стандартам. Отрицательный операционный денежный поток достиг 32,5 млрд руб.

Компании не удалось сократить разрыв между выплатами и сборами по ОСАГО – выплаты превышают их на 14,3 млрд руб., хотя в середине 2016 г. разрыв был в полтора раза меньше (9 млрд руб.).

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