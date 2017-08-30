«Росгосстрах» удваивает убытки
За первые шесть месяцев 2017 года потери компании достигли 23,6 млрд рублей
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Компании не удалось сократить разрыв между выплатами и сборами по ОСАГО
М. Стулов / Ведомости
Убыток «Росгосстраха» за первые шесть месяцев 2017 г. достиг 23,6 млрд руб., хотя год назад к июлю потери составляли 8,7 млрд руб., следует из отчетности страховщика, составленной по международным стандартам. Отрицательный операционный денежный поток достиг 32,5 млрд руб.
Компании не удалось сократить разрыв между выплатами и сборами по ОСАГО – выплаты превышают их на 14,3 млрд руб., хотя в середине 2016 г. разрыв был в полтора раза меньше (9 млрд руб.).
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