«Росгосстрах» привлек 10 млрд рублей через допэмиссию

«Росгосстрах» завершил размещение ценных бумаг в количестве 25 млрд акций стоимостью 40 коп. каждая, передает ТАСС. Размещено 21,53% от запланированного объема дополнительного выпуска, отмечается в сообщении компании.

Таким образом, страховщик привлек с помощью допэмиссии 10 млрд руб. Инвесторов «Росгосстрах» не раскрывает, полученные средства будут направлены на развитие компании.

Акции были оплачены денежными средствами, размещались по открытой подписке.