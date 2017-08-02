Два крупных аудитора объявили о слиянии

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«Русаудит» и «Росэкспертиза» верят, что совместными усилиями смогут конкурировать с большой четверкой аудиторов FABRICE COFFRINI / AFP

Две крупные аудиторские компании договорились о слиянии. «Русаудит» (входит в международную группу Baker Tilly) присоединяет «Росэкспертизу» (входит в международную группу Crowe Horwath), сообщили «Ведомостям» представители обеих компаний. «Росэкспертиза» занимает 5-е место среди аудиторов в рэнкинге RAEX, за прошлый год выручка компании составила 556,5 млн руб. «Русаудит» находится на 9-м месте с выручкой в 1,5 раза меньше – 345,4 млн руб. После слияния компании будут работать под одним брендом – «Кроу хорват Россия», новый аудитор войдет в международную группу Crowe Horwath, говорят представители сторон. Объединенную структуру возглавит нынешний гендиректор «Росэкспертизы» Александр Козлов. Ему принадлежит доля в 88% в «Росэкспертизе», еще по 6,1% владеют его партнеры Максим Потапов и Дмитрий Жильцов. Компания примечательна тем, что аудировала отчетность рухнувшего Внешпромбанка, дыру в котором ЦБ оценил более чем в 187 млрд руб. Контроль в «Русаудите» (доля в 51%) у Александра Малкова, «Бейкер Тилли партнерс» принадлежат остальные 49%.