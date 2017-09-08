Пенсионные агенты теряют «Будущее»

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В конце августа четыре крупных пенсионных фонда договорились не платить агентам за привлечение клиентов из других НПФ Наташа Шарапова / Ведомости

Негосударственный пенсионный фонд (НПФ) «Будущее», входящий в тройку лидеров по размеру пенсионных накоплений, приостановил привлечение клиентов через агентов. Об этом «Ведомостям» рассказали контрагент фонда и руководитель брокерской компании, работающей на фонд.

«Будущее» приостановило агентские продажи, подтвердил Эдуард Чекрыгин, президент другой брокерской компании, Retail Partners Company, которая привлекает застрахованных лиц в этот фонд (представитель НПФ «Будущее» в июле подтверждал сотрудничество). По его словам, до конца сентября «Будущее» рассчитается со всеми агентами по договорам, заключенным в августе и начале сентября, но новые договоры фонд принимать не будет. Фонд не будет привлекать застрахованных лиц через агентов минимум до конца года, продолжает Чекрыгин, но «в ноябре может вернуться с планом продаж на следующий год». О причинах приостановки сотрудники «Будущего» ему не рассказали.

«Мы не приостановили, а сократили объем агентских продаж», – уточняет представитель НПФ «Будущее». Эти перемены он объясняет переориентацией на привлечение клиентов через банки: «Мы фиксируем рост по банковскому каналу и сконцентрировались на нем. Для обслуживания клиентов банковский канал является более предпочтительным: он более надежен и позволяет более качественно обслуживать клиентов».

Общие продажи при этом «не останавливались и существенно они не снизятся», подчеркивает представитель «Будущего». «Мы шли к этому планомерно – за банковский канал тоже есть конкуренция, – рассказывает он. – С учетом того что банковский канал нам позволяет выполнить план, мы предпочитаем его агентскому».

Гендиректор НПФ «Будущее» Николай Сидоров в апреле говорил «Коммерсанту», что через банки привлекается до 50% клиентов по обязательному пенсионному страхованию, сейчас, по словам представителя фонда, на банки приходится 70% продаж.

На 30 июня, по данным ЦБ, НПФ «Будущее» управлял 289,6 млрд руб. пенсионных накоплений от 4,4 млн людей. Около 480 000 человек перешли в фонд по итогам 2016 г., следует из данных регулятора, а в этом году, по предварительной статистике ПФР, в первом полугодии фонды привлекали активнее, чем в 2016 г. «Все лето НПФ «Будущее» активно наращивал продажи и привлекал новых сотрудников в команду продавцов», – рассказывает контрагент фонда, связывая резкое изменение с «внешними факторами».

Сколько стоят клиенты 788,4 миллиона рублей потратило «Будущее» на вознаграждение посредникам, следует из отчетности фонда за первые шесть месяцев 2017 г.

В конце августа четыре крупных пенсионных фонда – «Сафмар», «Доверие», «Согласие» и «Газфонд пенсионные накопления» – договорились не платить агентам за привлечение клиентов из других НПФ. К старому порядку они вернутся, если изменятся правила перевода накопительной пенсии из фонда в фонд или процедура приема заявлений о переводе накоплений через удостоверяющие центры, следует из сообщений фондов.

Фонды пошли на это из-за обилия жалоб и исков о нарушениях прав граждан в рамках переходной кампании 2016 г., рассказывали контрагент нескольких крупных НПФ и топ-менеджер одного из фондов. Счетная палата заявила о массовых фальсификациях заявлений на протяжении пяти лет – в 2012–2016 гг. Это выявила проверка ряда брокеров и фондов: гражданам часто мешали сменить фонд или, наоборот, переводили деньги без их ведома. Фонды, потерявшие клиентов, призывали их жаловаться в ЦБ и ПФР, а также идти в суды, куда посыпались жалобы и иски недовольных.

«Будущее», скорее всего, решило перейти на более «чистый» канал: с агентами из-за нарушений во время кампании 2016 г. возникло много проблем – жалобы, разбирательства, суды», – объясняет гендиректор Национального НПФ Светлана Касина.

Фонды, которые объявили мораторий на привлечение клиентов из других НПФ, скорее всего, потеряют часть клиентов по итогам 2017 г., полагает председатель совета директоров НПФ «Федерация» Алексей Скородумов (его фонд продолжает работу с агентами). Однако, по его словам, умеренный отток – 10–15% – может быть им даже выгоден в преддверии стресс-тестирования, которое Центробанк начнет в феврале 2018 г.: когда застрахованное лицо уходит из фонда, его инвестиционный доход попадает в специальный резерв, а значит, самим фондам, которые могут волноваться за прохождение стресс-тестирования, нужно вкладывать в резерв меньше собственных средств.

В августе агентство «Эксперт РА» присвоило фонду рейтинг ВВВ- (по просьбе фонда он впоследствии был отозван). По данным ЦБ, за II квартал 2017 г. фонд нарастил капитал в 4,4 раза: с 2,3 млрд до 10,1 млрд руб. В сообщении регулятор указывал, что фонды наращивают капитал именно в преддверии стресс-тестов.