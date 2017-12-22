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Дарья Борисяк|Данис Юмабаев
Банки
Статья опубликована в № 4477 от 22.12.2017 под заголовком: «ФК Открытие» сверг временное правительство

«ФК Открытие» обновил совет директоров

Вместо представителей «Открытие холдинга» в него вошли руководители Центробанка

В четверг, 21 декабря, внеочередное собрание акционеров банка «ФК Открытие» избрало новый совет директоров. Представителей «Открытие холдинга» сменили руководители Центробанка, первый зампред которого Ксения Юдаева стала председателем. В совет также вошли бывший куратор надзорного блока, советник председателя ЦБ Алексей Симановский и замминистра финансов Алексей Моисеев.

Центробанк сдержал обещание провести в наблюдательный совет санируемого банка как можно больше независимых директоров. Их в новом совете осталось три: главный управляющий директор UBS в России Елена Титова (она собирается покинуть банк), член наблюдательного совета Московской биржи Андрей Голиков и директор ЕБРР от России Денис Морозов. Титова отказалась комментировать избрание в совет «ФК Открытие», передала представитель UBS в России Анна Березовская. Связаться с Голиковым, Морозовым и Моисеевым не удалось.

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