Вологодский «Северный кредит» прекратил финансовые операции

«Северный кредит» занимает 247-е место в рэнкинге «Интерфакс-ЦЭА» по активам Наталья Селиверстова / РИА Новости

Вологодский коммерческий банк «Северный кредит» принял решение прекратить финансовые операции с 25 декабря, сообщила замгубернатора, начальник областного департамента финансов Валентина Артамонова. В декабре у банка возникли сложности, которые повлияли на его платежеспособность. «Одной из возможных причин сложившейся ситуации явились недобросовестные действия работников банка. По данному факту подано заявление в правоохранительные органы, по которому проводится доследственная проверка», – рассказала Артамонова.

К плачевному итогу банк привели акционеры, которые приобрели значительную долю в организации в 2017 г., говорится в сообщении от имени коллектива «Северного кредита». «Приобретя в 2017 г. значимый пакет акций и заняв в этом же году руководящие посты в «Северный кредит», они смогли влиять на финансовые операции. <…> Врио председателя правления Крылов С., а также ряд сотрудников, назначенных новыми акционерами банка, исчезли», – отмечается в сообщении «Северного кредита».

«Северный кредит» 25 декабря отключили от системы банковских электронных срочных платежей (БЭСП), сообщил сайт «Банки.ру» со ссылкой на один источник на рынке. «Это точно не техническое отключение», — сказал собеседник.

Кто является акционерами «Северного кредита» Вологодская область в лице департамента имущественных отношений – 23,22%, ООО «Константа» – 9,87%, АО «СКДМ» – 9,98%, ООО «Навигатор» – 9,89%, Людмила Петрова – 9,98%, Павел Борис – 9,99%, Игорь Дьяконов – 5,07%, Владимир Чикин – 3%, Людмила Пельтихина – 5,86%, Александр Сидоров – 6,98%.

«Северный кредит» занимает 247-е место в рэнкинге «Интерфакс-ЦЭА» по активам. По состоянию на ноябрь 2017 г. банк распоряжался 4,7 млрд руб. вкладчиков. Кредитная организация является членом системы страхования вкладов, а потому клиенты смогут получить возмещение по вкладам, но не более 1,4 млн руб.

«Пенсии, заработная плата, ранее переведенные на счета граждан в «Северный кредит», в полном объеме на данные счета зачислены. Коммунальные платежи, уплаченные физическими лицами, также в полном объеме поступили на счета ресурсоснабжающих предприятий», - заявила Артамонова.

Головной офис «Северного кредита» находится в Вологде. У банка есть три филиала – в Ярославле, Москве и Симферополе, а также дополнительные и операционные офисы в Череповце, Соколе, Великом Устюге, Санкт-Петербурге, Коми и Крыму. В июне 2017 г. банк попал под санкции США.

На прошлой неделе клиенты «Северного кредита» жаловались, что не могли снять деньги в банкоматах, напоминает ТАСС. В пятницу, 22 декабря, представитель банка сообщил о техническом сбое в процессинговом центре «Северного кредита», а также об ограничении на снятие денег в банкоматах до 15 000 руб. в сутки. 23 декабря лимит был снижен до 5000 руб. в сутки.