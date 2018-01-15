Сбербанк в 2017 году увеличил чистую прибыль на 30%

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Начиная с лета, Сбербанк каждый месяц обновлял рекорд по выдачам кредитов физлицам
Евгений Разумный / Ведомости
Сбербанк за 2017 г. получил 674 млрд руб. чистой прибыли, увеличив ее на 30% (данные без учета событий после отчетной даты). Об этом говорится в отчетности банка по российским стандартам.
В 2017 г. банк выдал рекордный размер кредитов, что привело к росту портфеля выше рынка, также существенно выросли комиссионные доходы, следует из слов зампреда правления Сбербанка Александра Морозова, приведенных в пресс-релизе. Рентабельность активов увеличилась до 3,1%, а рентабельность капитала – до 21,9%, указывает Морозов.
Банк за прошлый год выдал 11,4 трлн руб. кредитов компаниям, что на 25% больше, чем в 2016 г. В результате портфель кредитов юрлицам вырос почти на 6% до 12 трлн руб.
Начиная с лета, Сбербанк каждый месяц обновлял рекорд по выдачам кредитов физлицам, отмечается в сообщении. В декабре банк выдал более 270 млрд руб. и зафиксировал исторический максимум как по ипотеке, так и по потребительским кредитам. За 2017 г. банк выдал частным клиентам более 2,1 трлн руб. кредитов – на 38% больше, чем в предыдущем году. Розничный портфель банка вырос на 13,6% до 4,9 трлн руб.
Рост портфеля привел к увеличению чистого процентного дохода на 7,7% до 1,2 трлн руб. – это основной заработок госбанка. На рост этой статьи доходов также повлияло снижение процентных ставок по привлеченным средствам клиентов. На комиссиях в прошлом году банк заработал на 12,5% больше – 355 млрд руб. Рост произошел за счет операций с банковскими картами (+25,4%) и банковского страхования (+22,7%).
Средства клиентов за год выросли на 5,4% до 17,8 трлн руб. Больше всего выросли средства физлиц – на 6% до 12,1 трлн руб. Основной рост пришелся на декабрь – 546 млрд руб., причем за счет средств на счетах банковских карт. Средства компаний увеличились за год на 4,5% до 5,6 трлн руб.
В прошлом году банк увеличил расходы на резервы на 13% до 287 млрд руб., доля просроченной задолженности в портфеле банка – 2,4%.
«В России клиенты божественные» – так говорил Герман Греф
Сергей Портер / Ведомости
«Я не склонен говорить, что для качественных изменений нужны марсиане. Более того, считаю это способом объяснить собственную пассивность» (интервью «Ведомостям, 2015 г.)
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Сергей Николаев / Ведомости
«Можно сколько угодно потешаться над глупыми чиновниками, но от них зависит вся наша жизнь» (интервью Forbes, 2016 г.; на фото Греф во ремя забега на Петербургском форуме)
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Евгений Разумный / Ведомости
«Я бы сказал, в отсутствие технологий люди заменяют их собой» (интервью «Ведомостям», 2008 г.)
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Антон Новодережкин / ТАСС
«Мы живем в управленческом хаосе весьма длительные периоды времени. Потом, когда проблема на нас уже наваливается, мы мобилизуем все мыслимые и немыслимые ресурсы и бросаемся проблему решать. В такой ситуации уже никто не считает ни деньги, ни людские жизни – никакие ресурсы. Всё бросается в топку результата, и в конце концов проблема героически решается» (интервью Forbes, 2016 г.)
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Андрей Гордеев / Ведомости
«Я бы не сказал, что есть какая-то противоположность между русской и немецкой культурой» (интервью Forbes, 2016 г.; на фото во время годового общего собрания акционеров Сбербанка)
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Дмитрий Серебряков / ТАСС
«Мы все абстрактно за изменения. Пусть вокруг все поменяется, пусть вся власть поменяется. Но что если изменения коснутся вас лично? Например, вам придется изменить сложившийся стиль жизни и привычки. Допустим, вы привыкли вставать в 8.30 утра, что-то «перехватывать» и ехать на работу. А придется вставать в 6.00 утра и начинать утро с кросса в 7 км, а затем ехать на работу не на машине, а на велосипеде, к примеру. Я посмотрю, захотите ли вы таких изменений. Да вы скажете: оставьте меня в покое, будете согласны на любые изменения, только не на те, которые затрагивают непосредственно вас» (интервью «Ведомостям, 2015 г.)
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Евгений Разумный / Ведомости
«Да, в России клиенты божественные. На Западе компаниям не простили бы таких ошибок, которые мы иногда совершаем» (интервью Harvard Business Review, 2017 г.)
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Денис Гришкин / Ведомости
«Если ты в управлении с утра до вечера используешь russian management style, то тяжело требовать от сотрудников удовлетворенности и просить, чтобы они передали ее дальше клиентам» (интервью Harvard Business Review, 2017 г.)
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Денис Абрамов / Ведомости
«Часто даже уважаемые профессора говорят, что мои идеи о внедрении регулярного менеджмента в госуправлении неприменимы на практике. Я на одном совещании сказал: вы не находите, что это смотрится забавно, когда сидят профессора, ни дня не работавшие на госслужбе или в бизнесе, и рассказывают человеку, который 16 лет провел на госслужбе и восемь — в крупном бизнесе, о том, что это неприменимо?! Я работал в муниципалитете, работал в крупном городе, в крупном государстве и отвечал за реформы в стране. И вы мне рассказываете, что применимо, а что нет!» (интервью Harvard Business Review, 2017 г.)
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Максим Стулов / Ведомости
«Я и в правительстве восемь лет работал. Получается восьмилетний цикл — сейчас я уже в лишний цикл пошел. Знаете, усталость зависит от интереса. Есть результат — есть и интерес. У нас потрясающе интересно работать» (интервью Harvard Business Review, 2017 г.)