Сбербанк в 2017 году увеличил чистую прибыль на 30%

Начиная с лета, Сбербанк каждый месяц обновлял рекорд по выдачам кредитов физлицам Евгений Разумный / Ведомости

Сбербанк за 2017 г. получил 674 млрд руб. чистой прибыли, увеличив ее на 30% (данные без учета событий после отчетной даты). Об этом говорится в отчетности банка по российским стандартам.

В 2017 г. банк выдал рекордный размер кредитов, что привело к росту портфеля выше рынка, также существенно выросли комиссионные доходы, следует из слов зампреда правления Сбербанка Александра Морозова, приведенных в пресс-релизе. Рентабельность активов увеличилась до 3,1%, а рентабельность капитала – до 21,9%, указывает Морозов.

Банк за прошлый год выдал 11,4 трлн руб. кредитов компаниям, что на 25% больше, чем в 2016 г. В результате портфель кредитов юрлицам вырос почти на 6% до 12 трлн руб.

Начиная с лета, Сбербанк каждый месяц обновлял рекорд по выдачам кредитов физлицам, отмечается в сообщении. В декабре банк выдал более 270 млрд руб. и зафиксировал исторический максимум как по ипотеке, так и по потребительским кредитам. За 2017 г. банк выдал частным клиентам более 2,1 трлн руб. кредитов – на 38% больше, чем в предыдущем году. Розничный портфель банка вырос на 13,6% до 4,9 трлн руб.

Рост портфеля привел к увеличению чистого процентного дохода на 7,7% до 1,2 трлн руб. – это основной заработок госбанка. На рост этой статьи доходов также повлияло снижение процентных ставок по привлеченным средствам клиентов. На комиссиях в прошлом году банк заработал на 12,5% больше – 355 млрд руб. Рост произошел за счет операций с банковскими картами (+25,4%) и банковского страхования (+22,7%).

Средства клиентов за год выросли на 5,4% до 17,8 трлн руб. Больше всего выросли средства физлиц – на 6% до 12,1 трлн руб. Основной рост пришелся на декабрь – 546 млрд руб., причем за счет средств на счетах банковских карт. Средства компаний увеличились за год на 4,5% до 5,6 трлн руб.

В прошлом году банк увеличил расходы на резервы на 13% до 287 млрд руб., доля просроченной задолженности в портфеле банка – 2,4%.

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