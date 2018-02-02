Ставки рублевых вкладов снова посыпались
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Наступление февраля крупные розничные банки использовали в качестве повода для очередной волны снижения ставок рублевых вкладов. За первые два дня месяца как минимум восемь банков из топ-45 по количеству привлеченных средств населения тем или иным образом снизили доходность рублевых вкладов для населения.
«Русский стандарт», «Ак барс», Московский индустриальный банк, «СМП банк», Московский областной банк, «Росгосстрах банк» корректировали ставки всех или части базовых депозитов. Снижение составляло 0,25-0,75 процентного пункта в зависимости от банка, срока и суммы вклада.
Газпромбанк ввел новый сезонный вклад, ставка которого оказалась на четверть процентного пункта меньше ставки ранее действовавшего сезонника. Теперь максимальная ставка вклада для обычных клиентов в банке не превышает 7% годовых. Московский кредитный банк отменил вклад «Новогодний», по которому платил 8,5% годовых; в результате максимальная ставка розничного вклада в нем опустилась до 7,75% годовых при размещении средств через отделение и до 8% годовых - онлайн.
Кроме того, с 1 февраля Альфа-банк снизил ставку счета «Накопилка» (открывается держателям карт) на 1 п. п. до 6% годовых, а «Почта банк» – накопительных счетов «Базовый» и «Зарплатный» на 0,5-1% годовых до 5% и 6% соответственно.
С 5 февраля ставки рублевых вкладов сроком до года снизит банк «Глобэкс»; их максимальное значение опустится до 7,75% годовых. Об ожидающейся корректировке условий вложений в Промсвязьбанке сообщил «Ведомостям» его представитель. Пока этот банк предлагает розничным вкладчикам до 8,1% годовых в рублях и до 2,85% в долларах.
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