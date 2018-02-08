SWIFT увеличила скидку для российских пользователей

В прошлом году их трафик в системе вырос на 40%

Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













О вступлении в силу с 2018 г. скидки для российских пользователей на передачу сообщений внутри страны SWIFT объявила в октябре Chris Helgren / Reuters

В четверг российские пользователи системы передачи финансовых сообщений SWIFT получат счета за январь. Во многих из них сумма окажется меньше ожидаемой: SWIFT увеличила скидку для России, которая действует с 1 января.

О вступлении в силу с 2018 г. скидки для российских пользователей на передачу сообщений внутри страны SWIFT объявила в октябре. Условием скидки, которая составит примерно 40% для большинства пользователей, был рост трафика на 30% по сравнению с 2015 г. Однако отправленных сообщений в прошлом году было так много, что SWIFT увеличила дисконт, рассказал «Ведомостям» человек, близкий к комитету ассоциации «Россвифт», представляющей интересы российских пользователей. По его словам, соглашение со SWIFT предусматривает три ставки дисконта в зависимости от роста трафика: на 30, 50 или 75% (за последние 365 дней по отношению к 2015 г.).

Полная версия доступна только подписчикам Подписка на бумажную газету и другие тарифы Подписка на «Ведомости» — это: Доступ ко всем материалам с любых устройств

Свежий номер в разделе «Газета»

Возможность комментировать статьи

Общее избранное на всех устройствах

Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями Подарки для годовых подписчиков {{gift}}