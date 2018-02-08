Финансы / Банки
Статья опубликована в № 4504 от 08.02.2018 под заголовком: Тариф, который понизила SWIFT

SWIFT увеличила скидку для российских пользователей

В прошлом году их трафик в системе вырос на 40%

В четверг российские пользователи системы передачи финансовых сообщений SWIFT получат счета за январь. Во многих из них сумма окажется меньше ожидаемой: SWIFT увеличила скидку для России, которая действует с 1 января.

О вступлении в силу с 2018 г. скидки для российских пользователей на передачу сообщений внутри страны SWIFT объявила в октябре. Условием скидки, которая составит примерно 40% для большинства пользователей, был рост трафика на 30% по сравнению с 2015 г. Однако отправленных сообщений в прошлом году было так много, что SWIFT увеличила дисконт, рассказал «Ведомостям» человек, близкий к комитету ассоциации «Россвифт», представляющей интересы российских пользователей. По его словам, соглашение со SWIFT предусматривает три ставки дисконта в зависимости от роста трафика: на 30, 50 или 75% (за последние 365 дней по отношению к 2015 г.).

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