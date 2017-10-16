Финансы
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Анна Еремина
Профучастники

Россия получила скидку на SWIFT

Для небольших игроков ее размер будет составлять 40%

Россия с 2018 г. получит скидку на передачу финансовых сообщений в системе SWIFT, рассказали «Ведомостям» два ее пользователя. Директор SWIFT по Центральной и Восточной Европе Матвей Геринг заявил «Ведомостям», что «счастлив это подтвердить».

По его словам, скидка распространяется на передачу финансовых сообщений между российскими организациями. Большая часть трафика приходится как раз на операции внутри страны ­– 72,5% по итогам 2016 г., говорится в отчете ассоциации «Россвифт», представляющей интересы российских пользователей. SWIFT предоставляет финансовую инфраструктуру для международных и внутригосударственных расчетов.

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Комментарии  ()
Lupus_
10:30 16.10.2017
Как же забавно читать эту новость, вспоминая, как в 2014 году местная тусовка с нетерпением ожидала отключения России от системы SWIFT. Что-то пошло не так, да...
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