Россия получила скидку на SWIFT
Для небольших игроков ее размер будет составлять 40%
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Выиграют все российские пользователи SWIFT, заверил Геринг
Dado Ruvic / REUTERS
Россия с 2018 г. получит скидку на передачу финансовых сообщений в системе SWIFT, рассказали «Ведомостям» два ее пользователя. Директор SWIFT по Центральной и Восточной Европе Матвей Геринг заявил «Ведомостям», что «счастлив это подтвердить».
По его словам, скидка распространяется на передачу финансовых сообщений между российскими организациями. Большая часть трафика приходится как раз на операции внутри страны – 72,5% по итогам 2016 г., говорится в отчете ассоциации «Россвифт», представляющей интересы российских пользователей. SWIFT предоставляет финансовую инфраструктуру для международных и внутригосударственных расчетов.
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