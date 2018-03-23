SWIFT усилит безопасность в России

Система откажется от посредника и будет оказывать техническую поддержку сама

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«Пользователям будет предложен выбор получения поддержки на английском или русском языке по их запросу», – говорится в сообщении SWIFT Chris Helgren / Reuters

Система передачи финансовых сообщений SWIFT с 1 июля будет напрямую оказывать техническую поддержку участникам из России и ряда других стран. Об этом говорится на сайте ассоциации «Россвифт», представляющей интересы российских участников и пользователей системы.

Сейчас поддержку участникам из России и остальных стран бывшего СССР, а также Монголии оказывает посредник Alliance Factors, так продолжалось более 20 лет. Но в 2016 г. рабочая группа «Россвифта» по техническим аспектам использования SWIFT предложила перейти на поддержку российских пользователей SWIFT согласно мировой практике – без третьей стороны. Поводом послужила кража $81 млн у ЦБ Бангладеш, которые хакеры вывели, используя SWIFT, рассказывал человек, близкий к «Россвифту».

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