SWIFT усилит безопасность в России
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Система передачи финансовых сообщений SWIFT с 1 июля будет напрямую оказывать техническую поддержку участникам из России и ряда других стран. Об этом говорится на сайте ассоциации «Россвифт», представляющей интересы российских участников и пользователей системы.
Сейчас поддержку участникам из России и остальных стран бывшего СССР, а также Монголии оказывает посредник Alliance Factors, так продолжалось более 20 лет. Но в 2016 г. рабочая группа «Россвифта» по техническим аспектам использования SWIFT предложила перейти на поддержку российских пользователей SWIFT согласно мировой практике – без третьей стороны. Поводом послужила кража $81 млн у ЦБ Бангладеш, которые хакеры вывели, используя SWIFT, рассказывал человек, близкий к «Россвифту».
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