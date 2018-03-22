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«Роснефть» провела первую операцию в «русской SWIFT» Евгений Разумный / Ведомости

Газпромбанк по поручению своего клиента – «Роснефти» – выполнил первую транзакцию с использованием системы передачи финансовых сообщений Банка России (СПФС), сообщил банк. Операция прошла в декабре 2017 г.

СПФС, которую также называют «русской SWIFT», была запущена в декабре 2014 г. В отличие от SWIFT, ее можно использовать только для внутрироссийских расчетов. К СПФС подключены 383 участника, говорила 1 февраля первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова: «Мы ее построили для того, чтобы иметь возможность пересылать внутри страны сообщения в формате SWIFT и обеспечить безопасность и независимость таких операций».