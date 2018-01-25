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Дворкович надеется, что Россию не отключат от SWIFT

Вице-премьер Аркадий Дворкович выразил надежду, что новые санкции США не предусматривают отключения России от межбанковской системы SWIFT, но отметил, что работать можно и без нее.

«Я не буду комментировать вероятности (отключения России от SWIFT), это не наше решение. Работать можно и без SWIFT, когда-то SWIFT не было, - сказал Дворкович. - Но это (отключение от SWIFT) совсем уже агрессия, и, конечно, как говорил [министр иностранных дел Сергей] Лавров и другие коллеги, у нас есть некоторые возможные ответные шаги. Мы надеемся, что не будет агрессии», - сказал Дворкович в кулуарах Всемирного экономического форума в Давосе.

В прошлогоднем интервью Financial Times президент Сбербанка Герман Греф заявил, что холодная война может оказаться «детской забавой» в сравнении с нынешней санкционной политикой США. Он также подчеркнул, что американские санкции против российских олигархов и госкорпораций будут «иррациональными», если дойдут до исключения госбанков из платежной системы SWIFT. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ответ призвал не использовать подобные «громкие фразы», чтобы отношения с США, «и без того пребывающие в достаточно жалком состоянии, не подвергались большим, возможно, непосильным для них рискам и опасностям».

В 2015 г. Европарламент принял резолюцию с призывом отключить Россию от SWIFT, но в межбанковской системе сочли подобные рекомендации наносящими ущерб компании и нарушающими ее права. В России уже создана «система, обеспечивающая транзакции внутри страны в формате SWIFT», говорила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.