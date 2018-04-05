Страховой группе «Уралсиб» может не хватить активов на выплаты
Это «техническое» предупреждение в отчетности, группа исполнит свои обязательства, уверяет ее представитель
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
Откройте статью для друзей!
Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
Откройте статью для друзей!
Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке
Результаты «Уралсиба» за 2017 г. нетипичны для страхового рынка
Евгений Разумный / Ведомости
Страховой группе «Уралсиб» на конец 2017 г. не хватало активов, чтобы покрыть страховые обязательства, говорится в актуарном заключении компании за прошлый год, опубликованном на ее сайте. В документе отмечается риск неисполнения страховщиком обязательств в связи с недостатком ликвидных активов, представляющих источник для будущих выплат. Для устранения этого риска компании требуется дополнительное финансирование, говорится в заключении.
Страховщики сдают актуарное заключение в Центробанк вместе с годовой бухгалтерской отчетностью. «Ведомости» в среду вечером направили запрос в ЦБ, ответа на момент публикации не было.
Полная версия доступна только подписчикам
Подписка на «Ведомости» — это:
- Доступ ко всем материалам с любых устройств
- Свежий номер в разделе «Газета»
- Возможность комментировать статьи
- Общее избранное на всех устройствах
- Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями
Подарки для годовых подписчиков
- {{gift}}