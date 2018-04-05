Финансы / Страхование

Страховой группе «Уралсиб» может не хватить активов на выплаты

Это «техническое» предупреждение в отчетности, группа исполнит свои обязательства, уверяет ее представитель
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Страховой группе «Уралсиб» на конец 2017 г. не хватало активов, чтобы покрыть страховые обязательства, говорится в актуарном заключении компании за прошлый год, опубликованном на ее сайте. В документе отмечается риск неисполнения страховщиком обязательств в связи с недостатком ликвидных активов, представляющих источник для будущих выплат. Для устранения этого риска компании требуется дополнительное финансирование, говорится в заключении.

Страховщики сдают актуарное заключение в Центробанк вместе с годовой бухгалтерской отчетностью. «Ведомости» в среду вечером направили запрос в ЦБ, ответа на момент публикации не было.

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