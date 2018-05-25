Крупнейший пенсионный фонд меняет гендиректора

Галина Морозова возглавляла НПФ Сбербанка с его основания в 1995 году

Галина Морозова Станислав Красильников/ТАСС

Гендиректор негосударственного пенсионного фонда (НПФ) Сбербанка Галина Морозова в пятницу покинула компанию, рассказали «Ведомостям» три сотрудника группы Сбербанка.

Морозова на звонки не ответила. Представитель фонда обещал прокомментировать ситуацию позже. «Ведомости» ожидают комментарий Сбербанка.

Морозова уходит «по собственному желанию», знает один из собеседников «Ведомостей», но приказа об ее увольнении пока нет, она еще появится в фонде в понедельник. И. о. Гендиректора, по его словам, планируется назначить директора по развитию Александра Прокопенкова.

Морозова возглавляла НПФ Сбербанка со дня его основания в 1995 г. Сейчас НПФ Сбербанка – лидер рынка обязательного пенсионного страхования с долей рынка 19,3%. Активы фонда на конец 2017 г. составляли 510 млрд руб. в том числе пенсионные накопления – 470 млрд руб. Чистая прибыль фонда в 2017 г. составила 7,7 млрд руб.

НПФ Сбербанка стал безоговорочным лидером, это рыночный фонд, с хорошей и прозрачной структурой активов, по сути это бенчмарк для всех остальных игроков, хвалит управляющий директор по корпоративным рейтингам «Эксперт РА» Павел Митрофанов.

В апреле 2017 г. руководителем блока «Управление благосостоянием» Сбербанка в должности старшего вице-президента был назначен Александр Бондаренко, до этого возглавлявший «Росгосстрах жизнь». Бондаренко стал куратором шести дочек госбанка: «Сбербанк страхование», «Сбербанк страхование жизни», НПФ Сбербанка, «Сбербанк управление активами», страхового брокера и спецдепозитария Сбербанка. С приходом Бондаренко во всех трех страховых компаниях Сбербанка сменились гендиректора.