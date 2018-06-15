Финансы / Страхование

Продажи полисов ОСАГО снова сокращаются

В I квартале от полисов отказались более 100 000 автомобилистов, хотя продажи новых машин росли
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Автомобилисты все меньше хотят страховаться по ОСАГО, следует из опубликованной в пятницу статистики ЦБ за I квартал. Число проданных полисов сократилось по сравнению с январем-мартом 2017 г. на 1,3%, или 101 542 полиса, – до 7,9 млн. Премии по ОСАГО упали еще сильнее – на 4,6% до 46 млрд руб., сообщает ЦБ.

Падение продаж полисов ОСАГО произошло на фоне значительного роста продаж новых автомобилей. В I квартале 2018 г. было продано 392 900 автомобилей – на 21,7% больше, чем годом ранее, сообщала Ассоциация европейского бизнеса.

Средняя стоимость полиса ОСАГО в январе-марте составила 5800 руб. против 6000 р. годом ранее, сообщает ЦБ. До конца лета ЦБ обещает повысить базовые тарифы ОСАГО, что приведет к росту стоимости полисов примерно на 20%. Зампред ЦБ Владимир Чистюхин говорил в мае, что в результате изменения тарифов средняя цена полиса вырастет с 5800 до 7000 руб.

В 2017 г. полисов ОСАГО было продано на 145 800 больше, чем в 2016 г. В 2015 г., когда ЦБ повысил тарифы по ОСАГО, от покупки полисов отказались 2,78 млн автомобилистов, говорилось в статистике РСА. Часть ушедших из системы ОСАГО автовладельцев начали пользоваться поддельными полисами.

Страхование жизни продолжает расти

В целом страховщики в январе-марте собрали 377,4 млрд руб. премий – на 19,3% больше, чем годом ранее. При этом выплаты сократились на 11,7% до 109,1 млрд руб.

Наибольший вклад в рост рынка по-прежнему вносит страхование жизни – на него пришлась уже почти четверть страховых взносов. Премии по этому виду страхования увеличились на 53,6% до 91,9 млрд руб. ЦБ сообщает, что среди лидеров этого сегмента – инвестиционное страхование жизни (его банки зачастую продают как альтернативу вкладам с более высоким доходом). Взносы по ИСЖ выросли на 67% до 66,5 млрд руб. Несмотря на существенный рост премий в страховании жизни, значительно возросли и выплаты: на 54,3% до 7,34 млрд руб., «что ожидаемо в связи с окончанием срока действия договоров, по которым наблюдался значительный рост взносов», объясняет ЦБ.

Также выросло страхование от несчастных случаев и болезней (11,6%), добровольное медицинское страхование (6,5%) и имущества юридических лиц (14%). Население стало меньше страховать имущество, в том числе автомобили: премии по автокаско за квартал сократились на 0,1% до 36,7 млрд руб.

Без учета страхования жизни рынок бы вырос всего на 11,2% до 285 млрд руб., говорит замдиректора группы рейтингов АКРА Евгений Шарапов. Падение сборов в ОСАГО он объясняет «накопившимися проблемами в отрасли». «Страховщики стараются минимизировать продажи в проблемных регионах», – отмечает он.

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