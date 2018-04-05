Продажи новых автомобилей растут уже целый год

В I кватале 2018 г. продажи выросли на 21,7% до 392 920 шт. Евгений Разумный / Ведомости

Продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей (LCV) выросли в марте 2018 г. на 13,9% год к году до 157 279 шт. Об этом отчиталась Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ).

В I квартале 2018 г. продажи выросли на 21,7% до 392 920 шт.

Продажи автомобилей после четырехлетнего падения начали расти год к году в марте 2017 г. «Март, в котором уверенным темпом продолжился рост рынка, стал 12-м месяцем непрерывного восстановления год к году», – отметил председатель комитета автопроизводителей АЕБ Йорг Шрайбер.

Не все самые популярные марки автомобилей показали рост в марте. Продажи выросли у Lada (22%), Kia (31%), Hyundai (17%), Renault (25%), Volkswagen (24%), Skoda (34%), Mitsubishi (206%), Ford (25%). Упали – у Toyota и Nissan: на 8% и 21% соответственно.

Mitsubishi вошел в десятку самых продаваемых автомобилей в России: продажи выросли в марте до 5227 машин. Mitsubishi обогнала Ford и ГАЗ.

Самым популярным автомобилем в марте и по итогам I квартала остается Kia Rio согласно данным АЕБ. За три месяца дилеры продали 25 370 машин этой модели.

По прогнозу Ассоциации, по итогам 2018 г. продажи автомобилей вырастут примерно на 10% до 1,75 млн шт. (в 2017 г. было продано 1,6 млн автомобилей) – то есть темпы роста замедлятся.

Ранее Шрайбер также отмечал, что темпы роста год к году замедлятся за счет роста базы.

АЕБ не давала прогноза из-за отсутствия решения правительства о размере утилизационного сбора. Он был установлен в марте и начал действовать с 1 апреля 2018 г. Утилизационный сбор для новых легковых автомобилей с двигателем 1–2 л (самый популярный сегмент) вырос почти в два раза. Это может привести к росту цен на импортные автомобили, что также отразится на показателях 2018 г.

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