Финансы / Профучастники

Суд обязал O1 Group вернуть 34 млрд рублей «ФК Открытие»

Суд счел недействительными сделки накануне санации банка, из-за которых на его балансе оказались необеспеченные облигации структуры O1 Group
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Арбитражный суд Москвы в понедельник признал незаконными ряд сделок между санируемым банком «ФК Открытие» и структурами O1 Group Бориса Минца, передал из зала заседаний корреспондент «РИА Новости». Суд счел эти сделки недействительными.

В суд «ФК Открытие» обратился осенью прошлого года, рассчитывая оспорить сделки, заключенные между банком и структурами О1 Group незадолго до его санации. Из-за этих сделок на балансе банка вместо обеспеченных кредитов компаниям Минца появились необеспеченные облигации его структуры «О1 груп финанс» на 30 млрд руб.

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