Финансы / Банки
Статья опубликована в № 4660 от 25.09.2018 под заголовком: Сбербанк заключил карточное перемирие

Сбербанк подключился к программе лояльности платежной системы «Мир»

Присоединение Сбербанка сделает программу привлекательнее для партнеров: госбанк – крупнейший эмитент национальной карты
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Программа лояльности «Мира» появилась еще в конце 2016 г., но Сбербанк, крупнейший эмитент национальной карты, участвовать в ней не спешил. Сбербанк подключился к программе только в сентябре этого года, следует из информации на сайте платежной системы. Тогда же корреспонденту «Ведомостей» удалось подключить свою карту «Мир» Сбербанка к программе лояльности.

Она у «Мира» работает следующим образом. Производитель товара или торговая точка возвращают процент от суммы покупки (до 25%) – выплачивает так называемый cashback. Его основную часть получает держатель карты (после регистрации карты на сайте), остальное делят между собой банки и сам «Мир». Впрочем, когда в программе лояльности национальной платежной системы участвовал McDonald’s, cashback клиентам платил сам «Мир», рассказывал «Ведомостям» управляющий директор McDonald’s в России. Но представитель «Мира» тогда это опровергал.

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