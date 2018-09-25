«Росгосстрах» нашел в Сбербанке гендиректора для своего страховщика жизни
Им может стать гендиректор «Сбербанк страхование жизни» Алексей Руденко
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О том, что Руденко покидает «Сбербанк страхование жизни», в воскресенье, 23 сентября, рассказали «Ведомостям» два сотрудника группы Сбербанка, рекрутер и также страховщик, узнавший об уходе Руденко от сотрудника компании
Максим Стулов / Ведомости
«Росгосстрах» определился с кандидатом на должность гендиректора СК «РГС страхование жизни», которую он пытается создать с июня этого года. Возглавить ее предложено гендиректору «Сбербанк страхование жизни» Алексею Руденко, рассказали «Ведомостям» сотрудник группы Сбербанк и близкий к «Росгосстраху» человек.
По словам собеседника, близкого к «Росгосстраху», при подборе кандидатов на должность руководителя новой компании страховщик столкнулся с отсутствием на рынке кадров, соответствующих этой должности. Единственной подходящей кандидатурой оказался Руденко. Ему и было сделано предложение возглавить «РГС страхование жизни», «от которого сложно было отказаться», знает сотрудник группы Сбербанк.
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