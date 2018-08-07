Финансы / Страхование

«Росгосстрах жизнь» сократила сбор премий на 40% за полгода

Полисы страховщика перестали продавать санируемые Центробанком банки
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У «Росгосстрах жизни» за первое полугодие этого года сократились премии на 40% до 17,1 млрд руб., следует из данных Всероссийского союза страховщиков (ВСС). Сокращение сборов связано с прекращением сотрудничества с рядом банков, пояснил во вторник журналистам гендиректор компании Евгений Гуревич. Банкам, которые больше не продают продукты компании, «Росгосстрах жизнь» ищет замену, а также развивает агентские продажи, добавил он.

Впервые в истории компании взносы начали снижаться в I квартале – тогда они упали на 16,8% до 10 млрд руб. Из-за этого «Росгосстрах жизнь» опустилась со второго места на третье в рэнкинге страховщиков по размеру премий, уступив «Альфастрахование жизни». Тогда сокращение сборов Гуревич связал с изменениями на рынке: растут страховщики жизни, связанные с банками.

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