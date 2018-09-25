Финансы / Страхование

Брату экс-владельца «Росгосстраха» изменили обвинение с растраты на мошенничество

Защита объясняет это тем, что дело Сергея Хачатурова разваливается
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Следователи ФСБ переквалифицировали обвинение бывшему вице-президенту группы «Росгосстрах» Сергею Хачатурову с растраты на мошенничество, передал ТАСС со ссылкой на материалы дела, оглашенные во вторник в Мосгорсуде при рассмотрении жалобы на продление ареста бизнесмену. Адвокат обвиняемого Алексей Мельников подтвердил это «Ведомостям».

По обеим статьям срок наказания – до 10 лет лишения свободы. Сергей Хачатуров – брат бывшего владельца «Росгосстраха» Данила Хачатурова.

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