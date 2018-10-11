Сбербанк вошел в число мировых лидеров по обслуживанию карт
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Сбербанк занял 6-е место в мире по числу принятых платежей по банковским картам в торговых точках, следует из рэнкинга 150 крупнейших эквайеров мира, составленного The Nilson Report – организацией, исследующей платежную индустрию. По ее данным, в 2017 г. Сбербанк обработал 9 млрд платежей (учитывались операции в офлайн- и онлайн-магазинах, а также покупки через приложения). В это число не входят транзакции в банкоматах и в «Сбербанк онлайне», подчеркивает представитель банка, учитывались операции, совершенные на территории конкретной страны, для Сбербанка это Россия.
В первой пятерке три глобальные эквайринговые компании (их результат учитывал операции по всему миру). Из банков впереди Сбербанка лишь два американских гиганта – JPMorgan Chase (21,8 млрд) и Bank of America.
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