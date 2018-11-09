Доходности ОФЗ выросли почти до 9% годовых
Российские гособлигации дешевеют из-за санкционных рисков и дешевеющей нефти
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Рост вызвали обострившиеся санкционные риски
Евгений Разумный / Ведомости
К вечеру пятницы, 9 ноября, доходности длинных облигаций федерального займа (ОФЗ) вплотную приблизились к отметке в 9% годовых. К закрытию торгов доходность 13-летних и 16-летних бумаг достигла 8,98%, 15-летних – 8,94% годовых.
ОФЗ дешевеют всю неделю: доходности трехлетних бумаг выросли на 18 базисных пунктов (б. п.) к закрытию торгов прошлой пятницы, а 11-летних – на 33 б. п.
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