ЦБ нашел источник коррупционных и других черных денег

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Настоящие клиенты банков зачастую не знали, что от их имени покупаются огромные суммы наличной валюты Guadalupe Pardo/Reuters

Все больше банков вовлечено в сомнительные валютно-обменные операции с наличными, говорится в письме ЦБ, разосланном по банкам в среду, 28 ноября («Ведомости» с ним ознакомились, получение подтвердили сотрудники двух банков). Сделки проводят физлица, сообщил регулятор. Изучив реестр операций банков с наличной валютой, чеки и сопоставив результаты с данными видеонаблюдения, ЦБ выявил: сделки сомнительны.

Серийные валютчики

Зачастую валюту в разных банках покупают одни и те же люди, причем впоследствии они никогда ее не продают – что бы ни происходило с курсом рубля, отмечает ЦБ. Они покупают валюту на крупные суммы – как правило, не менее $100 000 за раз, сделки проходят регулярно, иногда ежедневно, продолжает ЦБ. Есть и случаи неоднократного проведения операций в течение дня.

Кто эти люди, остается тайной, следует из письма: клиенты, чьи данные фигурируют в документах банка, валюту в нем не покупали. «По обращениям Банка России правоохранительные органы проводили выборочные опросы серийных покупателей валюты. Опрошенные граждане заявляли, что они не покупали наличную валюту в эти дни в офисах этих банков либо покупали ее, но не в таких суммах», – говорит представитель ЦБ.