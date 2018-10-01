Налоговики зачастую формально проверяют бизнес, признала ФНС
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Федеральная налоговая служба (ФНС) раскритиковала инспекторов за формальный подход при проверках необоснованной налоговой выгоды. Об этом пишет ФНС своим региональным инспекциям («Ведомости» ознакомились с копией, подлинность подтвердил федеральный чиновник). Инспектора часто проверяют бизнес формально, нарушения не доказывают, а аргументы компаний не рассматривают, перечисляет ФНС в письме и делает вывод, что такой подход недопустим.
Необоснованная налоговая выгода – один из самых распространенных аргументов для доначисления налогов. Ее критерии сформулировал Высший арбитражный суд (ВАС) еще в 2006 г., но после его объединения с Верховным судом суды стали выносить разные решения. Спустя 10 лет понятие необоснованной выгоды было закреплено в Налоговом кодексе, что должно было сформировать судебную практику, говорят юристы.
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