Налоговики зачастую формально проверяют бизнес, признала ФНС

Статья опубликована в № 4665 от 02.10.2018 под заголовком: Выгоду нужно доказать

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ФНС призывает своих инспекторов лучше собирать доказательства нарушений Максим Стулов / Ведомости

Федеральная налоговая служба (ФНС) раскритиковала инспекторов за формальный подход при проверках необоснованной налоговой выгоды. Об этом пишет ФНС своим региональным инспекциям («Ведомости» ознакомились с копией, подлинность подтвердил федеральный чиновник). Инспектора часто проверяют бизнес формально, нарушения не доказывают, а аргументы компаний не рассматривают, перечисляет ФНС в письме и делает вывод, что такой подход недопустим.

Необоснованная налоговая выгода – один из самых распространенных аргументов для доначисления налогов. Ее критерии сформулировал Высший арбитражный суд (ВАС) еще в 2006 г., но после его объединения с Верховным судом суды стали выносить разные решения. Спустя 10 лет понятие необоснованной выгоды было закреплено в Налоговом кодексе, что должно было сформировать судебную практику, говорят ­юристы.