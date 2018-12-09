Агентство по страхованию вкладов хочет ускорить продажу активов рухнувших банков

В офисе продаж АСВ покупатели смогут получить консультацию о ходе торгов и состоянии выставленных на продажу активов

Статья опубликована в № 4713 от 10.12.2018 под заголовком: АСВ открывает магазин

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В открывающемся офисе продаж АСВ потенциальные покупатели смогут получить консультацию о ходе торгов и состоянии выставленных на продажу активов Евгений Разумный / Ведомости

В понедельник, 10 декабря, Агентство по страхованию вкладов (АСВ) открывает в Москве офис продаж активов рухнувших банков, перешедших под управление агентства после отзыва у них лицензий. Об этом «Ведомостям» рассказал гендиректор АСВ Юрий Исаев. Сотрудники офиса будут консультировать потенциальных покупателей – юридических и физических лиц: информировать о старте торгов, помогать с поиском нужных лотов, разъяснять порядок торгов, готовить дополнительные справки о состоянии активов.

Имущество рухнувших банков представлено правами требования к заемщикам, средствами на корсчетах в других банках, ценными бумагами, оборудованием, движимым имуществом (например, автомобилями и специализированными бронемашинами), недвижимым имуществом, офисной мебелью и офисной техникой и др.