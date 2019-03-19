Почти треть сомнительных операций в 2018 году провели строительные компании

В своем сообщении регулятор указал, что приводит секторы экономики, участники которых наиболее часто осуществляли вывод в теневую сферу средств бюджетов, государственных корпораций и предприятий реального сектора с помощью сомнительных операций Максим Стулов / Ведомости

Самый высокий спрос на теневые финансовые услуги в 2018 г. был у компаний строительного сектора, сообщил Центробанк. На них пришлось 29% сомнительных операций. На втором месте оказались организации, работающие в сфере услуг (охрана, клиринг, реклама), – 22%. На предприятия оптово-розничной торговли товарами промышленного назначения пришлось 16%, столько же – на предприятия оптово-розничной торговли товарами народного потребления. На долю промышленных предприятий в 2018 г. пришлось 12% операций по выводу средств в тень, на долю логистических компаний – 4%, на все остальные сферы – 1%.

Такие данные ЦБ раскрывает впервые. В своем сообщении регулятор указал, что приводит секторы экономики, участники которых наиболее часто осуществляли вывод в теневую сферу средств бюджетов, государственных корпораций и предприятий реального сектора с помощью сомнительных операций.

В 2018 г. общий объем сомнительных операций по выводу денег за рубеж составил 73 млрд руб., сообщал ранее регулятор (в 2017 г. – 96 млрд руб.). Обналичивание через сомнительные сделки составило 176 млрд руб. (год назад – 326 млрд руб.).

Регулятор отмечал, что при ощутимом снижении размеров обналичивания в банковском секторе за прошедший год существенно усилился переток операций в небанковский сектор. Теневой оборот наличных все равно присутствует и остается и сегодня из банковского сектора начинает смещаться в другие секторы, в частности в торговый сектор, говорил директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин в начале марта на встрече с президентом Владимиром Путиным. «Большие, крупные магазины за «наличку» реализуют, а потом начинают ее потихонечку продавать, не инкассируя. Сейчас мы как раз с Центральным банком, правоохранительными органами работаем в этом направлении», – рассказывал он.

Чиханчин также признавал, что основными потребителями теневого сектора остаются «ряд отраслей», в первую очередь – строительный сектор. «У нас остается это одним из серьезных вопросов», – заключал он.