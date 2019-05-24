Греф объявил о снижении ставок по ипотеке

Ставка по кредитам на готовое жилье снизится до 10,8%, на строящееся – до 10,6%

Евгений Егоров / Ведомости

С завтрашнего дня, 25 мая, Сбербанк снижает ставки по жилищным кредитам на 0,3–0,6 процентного пункта, объявил президент госбанка Герман Греф, выступая на годовом общем собрании акционеров.

Ставка по кредитам на готовое жилье снизится на 0,6 п. п. до 10,8%., на строящееся – на 0,3 п. п. до 10,6%, следует из его презентации. По словам Грефа, Сбербанк видит, что произошло преломление тренда, инфляция снижается, и это позволяет опускать ставки по ипотеке.

С начала 2019 г. Сбербанк повышал ставки по ипотечным кредитам. Они росли как на новостройки, так и на готовое жилье. Банк объяснял это повышением ЦБ ключевой ставки на 0,25 п. п. до 7,75% годовых в декабре 2018 г.

Сбербанк является лидером рынка ипотечного кредитования в России: на 1 октября 2018 г. портфель жилищных кредитов банка составлял 3,4 трлн руб. Объем выдачи по сравнению с январем – сентябрем 2017 г. вырос на 63%.

В мае Греф говорил, что в следующем году банк сократит минимальный срок получения ипотеки до одного дня. Первыми этой услугой смогут воспользоваться жители Москвы и Подмосковья.

В целом спрос на ипотеку в России падает: в I квартале 2019 г. российские банки выдали 280 000 ипотечных кредитов – на 5% меньше, чем за тот же период годом ранее, подсчитали Дом.РФ и Frank RG. Сильнее всего спрос на ипотеку упал в марте: число выданных кредитов сократилось на 15% год к году до 100 000 шт. Правда, в денежном выражении, по их оценкам, выдачи ипотеки за квартал выросли на 5% до 610–620 млрд руб.

По данным Объединенного кредитного бюро, ситуация еще хуже: сумма выданных за январь – март ипотек снизилась год к году на 1%, а их число сократилось на 12%. Но в статистике бюро не учтены данные Газпромбанка. Эксперты связывали снижение спроса на ипотеку с ростом кредитных ставок.

ЦБ пока не раскрыл официальную статистику за весь квартал. Но ранее регулятор констатировал рост числа выданных за январь – февраль кредитов на 0,5% год к году – до 181 602 шт.