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Главными клиентами рухнувших банков оказались пенсионеры: им принадлежала почти половина вкладов, подсчитало АСВ Андрей Гордеев / Ведомости

Агентство по страхованию вкладов (АСВ) проанализировало обязательства перед 1,6 млн вкладчиков 90 банков, для которых страховой случай наступил после 1 июля 2017 г. (до этого дату рождения в реестре можно было не указывать). Среди них больше всего людей от 25 до 50 лет – 40,7%, но по размеру обязательств лидируют клиенты старше 60 лет – 47,8% сбережений. Средняя сумма их вклада оказалась самой большой – 455 000 руб.

Эта группа преобладает и среди тех, кто обращался за выплатами не один раз: 54,3% таких вкладчиков старше 60 лет.