Финансы / Банки
Статья опубликована в № 4893 от 06.09.2019 под заголовком: Главные у рухнувших

Главными клиентами рухнувших банков оказались пенсионеры

Им принадлежала почти половина вкладов, подсчитало АСВ

Агентство по страхованию вкладов (АСВ) проанализировало обязательства перед 1,6 млн вкладчиков 90 банков, для которых страховой случай наступил после 1 июля 2017 г. (до этого дату рождения в реестре можно было не указывать). Среди них больше всего людей от 25 до 50 лет – 40,7%, но по размеру обязательств лидируют клиенты старше 60 лет – 47,8% сбережений. Средняя сумма их вклада оказалась самой большой – 455 000 руб.

Эта группа преобладает и среди тех, кто обращался за выплатами не один раз: 54,3% таких вкладчиков старше 60 лет.

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