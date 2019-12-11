Страховой бизнес Societe Generale сменил бренд
«Росбанк страхование» вместо Societe Generale Insurance – таков новый коммерческий бренд страхового бизнеса французской группы Societe Generale в России, в который входят «Сосьете женераль страхование жизни» и «Сосьете женераль страхование». Об этом «Ведомостям» рассказал представитель Росбанка. Полное название бренда – «Росбанк страхование, Societe Generale Group». Во сколько обошлась для группы смена бренда, представитель банка не раскрыл. Смена юридических названий страховщиков, замена лицензий на страхование, а также организационная и структурная интеграция не планируется, заверил представитель группы.
«Группа постоянно проводит замеры уровня осведомленности о бренде Росбанка, мы видим ее устойчивый рост», – передал «Ведомостям» через представителя гендиректор «Росбанк страхования» Фредерик Салан: Росбанк сможет предлагать финансовые продукты, в том числе страховые, в режиме «одного окна», а также повышать качество сервисов. Кроме того, отметил Салан, группа Societe Generale в России создает на основе группы Росбанка интегрированную платформу для предоставления полного спектра банковских и небанковских услуг для клиентов.
Это логично – вкладываться в поддержку одного бренда, а не двух, отмечает директор по рейтингам страховых компаний НКР Евгений Шарапов: экономия как минимум. Если продажи организованы из «одного окна», то проще продавать под единым брендом, согласен эксперт.
По итогам 9 месяцев «Сосьете женераль страхование жизни» с 11 млрд руб. сборов заняла 7-е место по размеру собранных премий среди страховщиков жизни и 18-е место среди всех страховщиков. Росбанк является системно значимым банком и занимает 9 место по размеру активов. В Societe Generale в России кроме Росбанка и двух страховщиков входит «Росбанк лизинг», «Росбанк факторинг», банк для автокредитов и потребкредитов «Русфинансбанк», «Росбанк депозитарий» и сервис по долгосрочной аренде автомобилей.