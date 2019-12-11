Страховой бизнес Societe Generale сменил бренд

«Группа постоянно проводит замеры уровня осведомленности о бренде Росбанка, мы видим ее устойчивый рост», – передал «Ведомостям» через представителя гендиректор «Росбанк страхования» Фредерик Салан: Росбанк сможет предлагать финансовые продукты, в том числе страховые, в режиме «одного окна», а также повышать качество сервисов. Кроме того, отметил Салан, группа Societe Generale в России создает на основе группы Росбанка интегрированную платформу для предоставления полного спектра банковских и небанковских услуг для клиентов.