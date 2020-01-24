ЦБ добился рассмотрения иска к экс-руководителям «Открытия» в закрытом режиме

ЦБ на протяжении ряда заседаний отказывался предоставлять план санации «ФК Открытие» и отчетов о его реализации, которые судья согласилась истребовать после многочисленных ходатайств защиты, рассказал «Ведомостям» адвокат Данкевича Кирилл Бельский. По его словам, юристы ЦБ указывали, что в истребованных документах содержится информация о клиентах банка, их счетах и активах «ФК Открытие», что, по мнению ЦБ, составляет банковскую тайну. «При этом до поступления в суд указанных документов регулятор совершенно открыто предоставлял в суд информацию о банковских счетах ответчиков, являющихся клиентами банка, переписку сотрудников банка, содержащую в том числе сведения о клиентах и банковских активах, а также предписания ЦБ, в которых содержалось указание на конкретных клиентов, данные о совершенных ими сделках и их суммах», – возмущается Бельский. Поэтому он не видит объективных причин для перехода в закрытое судебное заседание. «Отказ представлять план санации на протяжении ряда заседаний и спешная попытка закрыть процесс от общественности после истребования плана чудом свидетельствуют, что банку [«Открытие» и выступающему от его имени ЦБ] есть что скрывать», – резюмирует Бельский.