Потерявшие треть дохода заемщики получат льготную ставку по потребкредитам

Во время кредитных каникул заемщик может до 6 месяцев не вносить платежи по кредиту – в это время банки не будут начислять пени и штрафы. Проценты на тело долга во время каникул начисляются, однако для потребительских кредитов ставка будет снижена, следует из закона: она составит 2/3 от установленного ЦБ среднерыночного значения полной стоимости кредита (ПСК).