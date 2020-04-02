Потерявшие треть дохода заемщики получат льготную ставку по потребкредитам
Банки будут начислять пониженные проценты по потребкредитам тех клиентов, которые вышли на кредитные каникулы. Госдума 1 апреля приняла закон об этом в третьем чтении, сегодня Совет Федерации его одобрил.
Во время кредитных каникул заемщик может до 6 месяцев не вносить платежи по кредиту – в это время банки не будут начислять пени и штрафы. Проценты на тело долга во время каникул начисляются, однако для потребительских кредитов ставка будет снижена, следует из закона: она составит 2/3 от установленного ЦБ среднерыночного значения полной стоимости кредита (ПСК).
Это установленное регулятором значение, как правило, ниже реальных ставок банков. Например, ставки по кредитам наличными в банках в феврале 2020 г., по данным Frank RG, в среднем составляли 12,4–21,4%, тогда как среднерыночное значение, рассчитанное ЦБ для I квартала 2020 г., – 11,3–19,9% (в зависимости от срока и суммы кредита, за исключением кредитов до 30 000 руб. сроком менее года).
Получается, что законодатели установили для заемщиков льготную ставку по потребительским кредитам, объясняет гендиректор Frank RG Юрий Грибанов. Банки недополучат прибыль, но это компромисс: с одной стороны, комплимент заемщикам, с другой – такая формула не выбивает банки из седла, указывает он.