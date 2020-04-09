«Санкт-Петербург» первым из банков решил не платить дивиденды из-за вируса

«Санкт-Петербург» первым из банков решил не платить дивиденды из-за вирусаПоступиться дивидендной политикой могут и другие банки
Наблюдательный совет банка «Санкт-Петербург» рекомендовал годовому общему собранию акционеров (ГОСА) не платить дивиденды по обыкновенным акциям за 2019 г. и не проводить обратный выкуп акций. Банк руководствуется тем, что пандемия коронавируса оказывает значительное влияние на экономическую конъюнктуру и требует иметь дополнительный запас капитала, объяснил представитель банка. Поэтому, следуя общемировым тенденциям в банковском секторе, и в соответствии с мерами ЦБ по укреплению капитала российских банков банк решил не выплачивать дивиденды. Если экономическая ситуация стабилизируется, банк готов вернуться к рассмотрению вопроса о выплате дивидендов во втором полугодии, добавил его представитель. ГОСА банка пройдет 27 мая в формате заочного голосования.
За 2018 г. «Санкт-Петербург» выплатил рекордные в своей истории дивиденды – 1,8 млрд руб. Перед этим банк изменил дивидендную политику: он пообещал платить владельцам обыкновенных акций не менее 20% чистой прибыли по МСФО, а не по РСБУ, как прежде. По итогам 2019 г. чистая прибыль банка по МСФО сократилась на 12,6% до 7,9 млрд руб. Акции банка на Московской бирже рухнули на 10%, но потом отыграли большую часть падения: к 16.30 мск они дешевели на 2% и стоили 45,87 руб.
На привилегированные акции – их у «Санкт-Петербурга» 3,8% – банк выплатит символические дивиденды: 11 коп. на акцию, всего – 2,2 млн руб.
Сейчас не до дивидендов
«Санкт-Петербург» стал одним из первых банков, кто решил отложить выплату дивидендов, но многие могут последовать его примеру.
ЦБ, объявляя 22 марта первый пакет мер поддержки банков, сразу предупредил, что послабления должны использоваться банками для кредитования экономики, а не для выплат дивидендов акционерам и бонусов менеджменту. В начале апреля в ответ на вопрос «Ведомостей» о позиции регулятора относительно дивидендов его представитель напомнил об этом заявлении ЦБ. В четверг «Ведомости» направили новый запрос в ЦБ.
Центробанки многих стран выступили против выплаты дивидендов во время кризиса. Европейский центральный банк (ЕЦБ) рекомендовал не выплачивать дивиденды как минимум до 1 октября на фоне распространения коронавируса. Банк Англии также рекомендовал британским банкам не платить дивиденды за прошлый год. Многие крупнейшие европейские банки уже объявили, что пока не будут платить дивиденды по итогам прошлого года.
Многие российские банки сейчас могут принять решение отступить от рекомендаций и правил, прописанных в их дивидендной политике, считает управляющий директор рейтингового агентства НКР Станислав Волков: это оправдано в ситуации, когда неясна глубина кризиса, а прежние представления о необходимом запасе капитала могут оказаться неверными. Если же ситуация будет развиваться по позитивному сценарию, продолжает эксперт, банк может принять решение о выплате промежуточных дивидендов, например по итогам девяти месяцев 2020 г., компенсировав таким образом акционерам недополученное по итогам 2019 г. Решение об отказе в выплате дивидендов в столь непростой период является правильным с точки зрения поддержания надежности банка и формирования подушки на будущее, согласен управляющий директор по банковским рейтингам «Эксперта РА» Александр Сараев: банки готовятся направить всю заработанную в 2019 г. и I квартале 2020 г. прибыль на формирование резервов, так как ожидают существенного роста доли проблемных кредитов.
Даже несмотря на то что Банк России разрешил не проводить переоценку качества заемщиков по финансовому состоянию вплоть до сентября, банкам рано или поздно придется отразить дополнительные резервы, говорит Волков. Правильно это делать сейчас, пока у банков есть прибыль, так как зарабатывать на текущем рынке большинству игроков будет крайне сложно, особенно в ближайшие месяцы, считает аналитик: тогда единственным источником докапитализации будет помощь акционеров.
Что думают другие банки
Московский кредитный банк (МКБ) в прошлом году впервые выплатил дивиденды – 2,9 млрд руб., или 24,6% чистой прибыли за 2018 г. по РСБУ, но председатель правления Владимир Чубарь заявил инвесторам на телеконференции, что в связи с текущей макроэкономической ситуацией будет рекомендовать наблюдательному совету не выплачивать дивиденды, говорит представитель МКБ. Совкомбанк не будет выплачивать дивиденды до возвращения страны к нормальной жизни, говорит первый зампред правления Сергей Хотимский: «Сейчас приоритетами для нас являются поддержка клиентов и сотрудников, пострадавших от пандемии и мер по ее сдерживанию».
Сбербанк 17 марта еще собирался направить на дивиденды за прошлый год 50% прибыли по МСФО, или 422,4 млрд руб., рассказывал предправления госбанка Герман Греф по итогам заседания набсовета. В банке на запрос «Ведомостей» не ответили. Аналитик «ВТБ капитала» Михаил Шлемов считает вероятным отсрочку выплаты дивидендов Сбербанка по итогам 2019 г., об этом он написал в своем отчете.
Вопрос выплаты дивидендов находится в ведении правительства и ЦБ, говорит представитель ВТБ: при рассмотрении очевидно будут учитываться нововведения, в том числе изменения законодательства, разрешающие проведение собраний акционеров до конца сентября. Стратегия ВТБ предусматривает выплату 50% чистой прибыли по МСФО – это 100 млрд руб. по итогам 2019 г. Платить дивиденды госбанк планировал двумя частями – во II и IV кварталах.
Дивидендная политика TCS Group – владельца «Тинькофф банка» и «Тинькофф страхования» – предусматривает выплату через дивиденды 30% чистой прибыли по МСФО. Холдинг в I квартале выплатил около $42 млн дивидендов (порядка 3 млрд руб., или 8,3% чистой прибыли по МСФО). Решение по дальнейшим выплатам будет объявлено в дату раскрытия результатов I квартала в мае, говорит представитель «Тинькофф банка».
Наблюдательный совет «Юникредит банка» 6 апреля перенес решение о выплате 8,12 млрд руб. дивидендов за 2019 г. до конца года. В марте его материнская итальянская группа Unicredit заявила, что приостанавливает выплаты дивидендов и обратный выкуп акций. Представитель российской «дочки» австрийского Raiffeisen Bank отказался от комментариев. Его материнская структура вчера сообщила, что в соответствии с рекомендациями ЕЦБ и с учетом неопределенности из-за COVID-19 предложение о выплате дивидендов за 2019 г. может быть пересмотрено, когда финансовые последствия коронавируса станут яснее.