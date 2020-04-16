На Азиатско-Тихоокеанский банк претендуют четыре покупателя

На Азиатско-Тихоокеанский банк претендуют четыре покупателяЭто может стать первой сделкой по продаже банка, санированного ЦБ
ЦБ сообщил, что 15 апреля закончил прием заявок о намерении принять участие в покупке акций Азиатско-Тихоокеанского банка (АТБ), подано четыре заявки. Претендентов Центробанк не называет.
ЦБ проведет оценку заинтересованных лиц, направивших заявки, – их финансового положения и деловой репутации: нет ли оснований для признания их неудовлетворительными. Также потенциальными покупателями не могут являться акционеры банка, владевшие более чем 1% его акций, в том числе в составе группы лиц, в течение трех месяцев, предшествующих дате осуществления мер по предупреждению банкротства банка.
ЦБ стал владельцем более 99,99% акций АТБ в результате санации: в апреле 2018 г. он забрал банк в свой Фонд консолидации банковского сектора (ФКБС). Основными бенефициарами банка тогда были Андрей Вдовин, Питер Хамбро и Алексей Масловский. Они владели 59,17% через ООО «ППФИН регион». Еще 17,91% банка принадлежало фонду East Capital, 6,71% – Международной финансовой корпорации (IFC).
Это будет уже вторая попытка регулятора продать АТБ. Первая состоялась в марте прошлого года, но тогда на аукцион никто не пришел. Продать банк регулятор рассчитывал не менее чем за 6 млрд руб. – это 0,6 его капитала. Стартовая цена аукциона была 9,85 млрд руб. с шагом на понижение в 1,285 млрд руб. ЦБ вложил в капитал АТБ 9 млрд руб. Претендентов на АТБ тогда было два – Московский кредитный банк (МКБ) и Совкомбанк. Они были допущены к торгам и получили согласование антимонопольной службы на приобретение акций АТБ, но в итоге не стали участвовать в аукционе.
«Планов покупать (АТБ. – «Ведомости») нет на данный момент», – сказал «Ведомостям» первый зампред правления Совкомбанка Сергей Хотимский. «Ведомости» направили запрос в МКБ.
ЦБ принимал заявки на покупку АТБ с апреля. По результатам их рассмотрения ЦБ примет решение о дальнейших способах реализации акций АТБ, сообщал регулятор. Дату продажи АТБ он пока не называет.