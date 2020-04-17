Страховщики получат отсрочку для увеличения уставного капитала

Всего российским страховщикам к началу 2020 г. потребовалось 2,3 млрд руб., чтобы привести уставные капиталы в соответствие с требованиями закона, подсчитали ранее аналитики рейтингового агентства НКР. На это у них было два года. В начале января, по подсчетам аналитиков НКР, ко второму этапу – увеличения уставного капитала к 1 января 2021 г. – были не готовы 33 универсальных страховщика, 12 страховщиков жизни и 8 компаний с лицензией на перестрахование.