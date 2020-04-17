Страховщики получат отсрочку для увеличения уставного капитала

Страховщики получат отсрочку для увеличения уставного капиталаЦБ поддержал предложение Минфина
На фоне распространения коронавируса Минфин предложил перенести на год сроки поэтапного увеличения минимального размера уставных капиталов страховых компаний. Министерство внесло свои предложения на рассмотрение, говорит его представитель. Текст законопроекта в ЦБ пока не поступал, но Банк России концептуально поддерживает это предложение, говорит его представитель. О том, что Минфин готовит такое предложение со ссылкой на источник написал «Интерфакс».
Первый этап увеличения уставного капитала страховщиков начался 1 января. За три года до 1 января 2022 г. страховые компании в зависимости от вида лицензии должны увеличить свои уставные капиталы: страховщики жизни – минимум до 310 млн, 380 млн и 450 млн руб.; перестраховщики – до 520 млн, 560 млн и 600 млн руб.; прочие – до 180 млн, 240 млн и 300 млн руб. Минфин предлагает перенести второй этап на 2022 г., третий – на 2023 г.
Всего российским страховщикам к началу 2020 г. потребовалось 2,3 млрд руб., чтобы привести уставные капиталы в соответствие с требованиями закона, подсчитали ранее аналитики рейтингового агентства НКР. На это у них было два года. В начале января, по подсчетам аналитиков НКР, ко второму этапу – увеличения уставного капитала к 1 января 2021 г. – были не готовы 33 универсальных страховщика, 12 страховщиков жизни и 8 компаний с лицензией на перестрахование.
Всероссийский союз страховщиков (ВСС) поддерживает меры, предлагаемые Минфином – это крайне своевременное предложение, которое поможет поддержать некрупные страховые компании, говорит президент союза Игорь Юргенс. По его словам, лидеры рынка сейчас имеют достаточные уставные капиталы, превосходящие установленные минимальные пороги, а вот небольшим компаниям в условиях нарастающих кризиса и при ужимании продаж будет непросто найти свободную ликвидность.