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Страховщики получат отсрочку для увеличения уставного капитала

ЦБ поддержал предложение Минфина
Екатерина Литова
Евгений Егоров / Ведомости

На фоне распространения коронавируса Минфин предложил перенести на год сроки поэтапного увеличения минимального размера уставных капиталов страховых компаний. Министерство внесло свои предложения на рассмотрение, говорит его представитель. Текст законопроекта в ЦБ пока не поступал, но Банк России концептуально поддерживает это предложение, говорит его представитель. О том, что Минфин готовит такое предложение со ссылкой на источник написал «Интерфакс».

Первый этап увеличения уставного капитала страховщиков начался 1 января. За три года до 1 января 2022 г. страховые компании в зависимости от вида лицензии должны увеличить свои уставные капиталы: страховщики жизни – минимум до 310 млн, 380 млн и 450 млн руб.; перестраховщики – до 520 млн, 560 млн и 600 млн руб.; прочие – до 180 млн, 240 млн и 300 млн руб. Минфин предлагает перенести второй этап на 2022 г., третий – на 2023 г.

Всего российским страховщикам к началу 2020 г. потребовалось 2,3 млрд руб., чтобы привести уставные капиталы в соответствие с требованиями закона, подсчитали ранее аналитики рейтингового агентства НКР. На это у них было два года. В начале января, по подсчетам аналитиков НКР, ко второму этапу – увеличения уставного капитала к 1 января 2021 г. – были не готовы 33 универсальных страховщика, 12 страховщиков жизни и 8 компаний с лицензией на перестрахование.

Всероссийский союз страховщиков (ВСС) поддерживает меры, предлагаемые Минфином – это крайне своевременное предложение, которое поможет поддержать некрупные страховые компании, говорит президент союза Игорь Юргенс. По его словам, лидеры рынка сейчас имеют достаточные уставные капиталы, превосходящие установленные минимальные пороги, а вот небольшим компаниям в условиях нарастающих кризиса и при ужимании продаж будет непросто найти свободную ликвидность.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных