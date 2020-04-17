С «Траста» и его бывших владельцев требуют 300 млн фунтов

«По мнению английских адвокатов, дело может быть рассмотрено в течение года, так как недавно Высокий суд уже принял решение против Юрова, Беляева и Фетисова по иску банка «Траст», в котором было разрешено большое количество вопросов, имеющих отношение также к данному делу, так что повторное их рассмотрение не потребуется», – говорит представитель фонда. В январе Высокий суд Лондона удовлетворил иск «Траста» к Юрову, Беляеву, Фетисову и их женам, они должны выплатить банку $900 млн. Суд решил, что все три банкира были вовлечены в мошенническую схему и несут ответственность за крах банка в декабре 2014 г. ЦБ тогда выделил на санацию «Траста» 127 млрд руб. На активы бывших собственников банка наложен арест, по оценкам Юрова и самого «Траста», активов у ответчиков – на $60 млн.