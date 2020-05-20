Минфин провел рекордное размещение ОФЗ

Минфин провел рекордное размещение ОФЗОн привлек 170 млрд рублей за день. Спрос на госбумаги поднял курс рубля
В среду, 20 мая, рубль укрепился на фоне подорожания нефти, а также рекордных продаж облигаций федерального займа (ОФЗ) Минфином. Доллар потерял с начала торгового дня 1,15 руб. и стоил 71,3 руб. на 21.34 мск на Московской бирже, евро подешевел на 0,85 руб. до 78,3 руб.
Индекс Мосбиржи за торговый день прибавил 2,18% и составил 2770,79 пункта, индекс РТС вырос на 4,1% до 1 225,47 пункта.
В пользу рубля выступает подорожание нефти – на 4,3% до $36,1 за баррель Brent, а также поддержка со стороны долгового рынка, где сегодня Минфину удалось разместить рекордный объем ОФЗ, говорит экономист «БКС премьера» Антон Покатович.
За один день на трех аукционах Минфин продал облигаций федерального займа на общую сумму 169,6 млрд руб. Наибольшим спросом пользовались семилетние бумаги с доходностью 5,25% годовых с погашением в 2027 г. – их было продано на 111,9 млрд руб. ОФЗ с погашением в 2039 г. с доходностью 5,83% годовых Минфин разместил на 46,8 млрд руб. и на 10,8 млрд – ОФЗ с погашением в 2028 г. с доходностью 2,47% годовых, говорится в сообщении министерства.
Привлеченные Минфином почти 170 млрд руб. – это абсолютный рекорд дневного привлечения за все время проведения аукционов, сообщил его представитель. С начала года заимствования министерства составили более 1 трлн руб., таким образом, выполнена уже половина годовой программы, добавил он.
Инвесторы продолжают отыгрывать идею снижения ключевой ставки на 100 базисных пунктов (б. п.) до 4,5% годовых на июньском заседании Центробанка, говорит аналитик Промсвязьбанка Дмитрий Грицкевич. Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина 8 мая заявила о такой возможности. «Что касается нашего шага по ключевой ставке. Я хочу вам сказать, что и на последнем заседании совета директоров мы рассматривали возможное снижение на 100 б. п. Я допускаю, что если ситуация будет развиваться как сейчас, вариант снижения на 100 б. п. также будет рассматриваться, безусловно, в числе других альтернатив», – сказала она на онлайн-пресс-конференции (цитата по «Прайму»). Следующее заседание совета директоров ЦБ пройдет 19 июня.
Глобальная рыночная конъюнктура остается благоприятной, говорит Грицкевич, чему способствует рост ожиданий постепенного снятия ограничительных мер и восстановления экономической активности. Спрос на российские активы при этом дополнительно поддерживается ростом цен на нефть, говорит он: таким образом, потенциал снижения доходности госбумаг сохраняется, а с ним – и спрос на ОФЗ. По его прогнозам, при снижении ставки до 4,5% доходность пятилетних ОФЗ может составить 4,8–4,9% годовых, 10-летних бумаг – 5,25–5,35% и семилетних ОФЗ – 5–5,05%.
Нефтяную поддержку в ближайшее время может продолжить получать и рубль, говорит Покатович, также в пользу российской валюты будет выступать оптимизм инвесторов на фоне постепенного выхода стран из-под жестких карантинных мер.