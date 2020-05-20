Минфин провел рекордное размещение ОФЗ

Инвесторы продолжают отыгрывать идею снижения ключевой ставки на 100 базисных пунктов (б. п.) до 4,5% годовых на июньском заседании Центробанка, говорит аналитик Промсвязьбанка Дмитрий Грицкевич. Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина 8 мая заявила о такой возможности. «Что касается нашего шага по ключевой ставке. Я хочу вам сказать, что и на последнем заседании совета директоров мы рассматривали возможное снижение на 100 б. п. Я допускаю, что если ситуация будет развиваться как сейчас, вариант снижения на 100 б. п. также будет рассматриваться, безусловно, в числе других альтернатив», – сказала она на онлайн-пресс-конференции (цитата по «Прайму»). Следующее заседание совета директоров ЦБ пройдет 19 июня.