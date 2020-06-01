ЦБ перенес первую продажу санируемого банка из-за коронавируса

ЦБ перенес первую продажу санируемого банка из-за коронавирусаТорги по Азиатско-Тихоокеанскому банку состоятся в 2021–2022 годах
Банк России перенес на 2021–2022 гг. продажу санируемого Азиатско-Тихоокеанского банка (АТБ): из-за коронавируса претенденты не уверены в целесообразности сделки. АТБ – первый санируемый ЦБ банк, который регулятор выставил на продажу. 15 апреля регулятор закончил прием заявок о намерении принять участие в покупке акций АТБ – их набралось четыре, в конце мая должен был сообщить о том, в каком формате пройдет продажа акций.
Перенос сроков продажи подразумевает проведение заново всех предпродажных процедур, учитывая наличие неуверенности в настроениях заинтересованных лиц из-за пандемии коронавирса, говорится в сообщении ЦБ. Кроме того, это необходимо для расширения круга участников торгов и получения адекватной цены за реализуемые акции, считает регулятор: это предоставит всем заинтересованным лицам возможность более точно оценить результаты деятельности АТБ в новых условиях и его перспективы развития.
Конкретные сроки продажи АТБ и проведения предпродажных процедур ЦБ определит и объявит после подведения итогов деятельности банка за 2019 г. и стабилизации ситуации на рынках в экономике.
ЦБ забрал АТБ на санацию в свой Фонд консолидации банковского сектора (ФКБС) в апреле 2018 г. Регулятор вложил в капитал банка АТБ 9 млрд руб.
ЦБ не раскрывает претендентов на АТБ. Среди них – японская SBI Holdings: группа направляла письмо в ЦБ о своей заинтересованности. SBI не могла оценить долю, которую она готова приобрести, а также ее стоимость из-за «хаоса, который внес коронавирус», говорил «Ведомостям» представитель компании.
ЦБ пытается продать АТБ второй раз. Первый раз был в марте прошлого года, но тогда на аукцион никто не пришел. Претендентов на АТБ тогда было два – Московский кредитный банк (МКБ) и Совкомбанк. Они были допущены к торгам и получили согласование антимонопольной службы на приобретение акций АТБ, но в итоге не стали участвовать в аукционе. Продать банк регулятор рассчитывал не менее чем за 6 млрд руб. – это 0,6 его капитала. Стартовая цена аукциона была 9,85 млрд руб. с шагом на понижение в 1,285 млрд руб.
В результате санации ЦБ стал владельцем более 99,99% акций АТБ. До санации основными бенефициарами банка были Андрей Вдовин, Питер Хамбро и Алексей Масловский. Они владели 59,17% через ООО «ППФИН регион». Еще 17,91% банка принадлежало фонду East Capital, 6,71% – Международной финансовой корпорации (IFC).