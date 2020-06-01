ЦБ перенес первую продажу санируемого банка из-за коронавируса

ЦБ пытается продать АТБ второй раз. Первый раз был в марте прошлого года, но тогда на аукцион никто не пришел. Претендентов на АТБ тогда было два – Московский кредитный банк (МКБ) и Совкомбанк. Они были допущены к торгам и получили согласование антимонопольной службы на приобретение акций АТБ, но в итоге не стали участвовать в аукционе. Продать банк регулятор рассчитывал не менее чем за 6 млрд руб. – это 0,6 его капитала. Стартовая цена аукциона была 9,85 млрд руб. с шагом на понижение в 1,285 млрд руб.