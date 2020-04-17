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Японская SBI Holdings может купить у ЦБ санированный банк

У нее уже есть один банк в России
Анна Михеева
В мае ЦБ планирует определиться, в каком формате будет проводиться продажа АТБ /Маргарита Рябинкина / для Ведомостей

Японская группа SBI Holdings рассматривает возможность покупки Азиатско-Тихоокеанского банка (АТБ) – первого санированного ЦБ банка, который регулятор выставил на продажу. ЦБ объявил, что 15 апреля закончил прием заявок о намерении принять участие в покупке акций АТБ – их набралось четыре.

В ответ на вопрос «Ведомостей», подала ли группа в ЦБ заявку о намерении участвовать в аукционе, ее представитель ответил, что SBI направила письмо о своей заинтересованности в этом. Доля, которую группа готова приобрести, и ее стоимость пока обсуждаются и не определены из-за «хаоса, который внес коронавирус», добавил он. «Ведомости» направили запрос в ЦБ.

Кто заинтересовался АТБ, Центробанк не раскрывает. В мае регулятор планирует определиться, в каком формате будет проводиться продажа АТБ, сказала председатель ЦБ Эльвира Набиуллина 17 апреля на пресс-конференции.

На Азиатско-Тихоокеанский банк претендуют четыре покупателя

Это может стать первой сделкой по продаже банка, санированного ЦБ

ЦБ проведет оценку заинтересованных лиц, направивших заявки: их финансового положения и деловой репутации – нет ли оснований для признания их неудовлетворительными. Также потенциальными покупателями не могут являться акционеры банка, владевшие более чем 1% его акций, в том числе в составе группы лиц, в течение трех месяцев, предшествующих дате осуществления мер по предупреждению банкротства банка. ЦБ стал владельцем более 99,99% акций АТБ в результате санации: в апреле 2018 г. он забрал банк в свой Фонд консолидации банковского сектора (ФКБС). Основными бенефициарами банка тогда были Андрей Вдовин, Питер Хамбро и Алексей Масловский. Они владели 59,17% через ООО «ППФИН регион». Еще 17,91% банка принадлежало фонду East Capital, 6,71% – Международной финансовой корпорации (IFC).

SBI Holdings обсуждала вопрос покупки АТБ, говорил «Ведомостям» человек, знающий это от сотрудника группы. Об интересе SBI к АТБ знает и финансист, думавший об участии в аукционе. 

В SBI Holdings входит около 250 финтехкомпаний, работающих в разных странах на рынке финансовых услуг и управления активами. Капитализация группы на 17 апреля составляет $3,8 млрд, по данным Bloomberg. В России у нее небольшой универсальный «SBI банк» (162-е место по размеру активов, 13,9 млрд руб., – по итогам 2019 г., данные «Интерфакс ЦЭА»). У банка нет отделений, обслуживание клиентов происходит дистанционно. В апреле SBI Holdings купила у компании Qiwi 20% российской финтехплатформы Qplatfrom.

Это будет уже вторая попытка регулятора продать АТБ. Первая состоялась в марте прошлого года, но тогда на аукцион никто не пришел. Продать банк регулятор рассчитывал не менее чем за 6 млрд руб. – это 0,6 его капитала. Стартовая цена аукциона была 9,85 млрд руб. с шагом на понижение в 1,285 млрд руб. ЦБ вложил в капитал АТБ 9 млрд руб. Претендентов на АТБ тогда было два – Московский кредитный банк (МКБ) и Совкомбанк. Они были допущены к торгам и получили согласование антимонопольной службы на приобретение акций АТБ, но в итоге не стали участвовать в аукционе.

«Планов покупать (АТБ. – «Ведомости») нет на данный момент», – сказал «Ведомостям» первый зампред правления Совкомбанка Сергей Хотимский. В МКБ запрос «Ведомостей» оставили без комментариев.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных