В России появился рейтинг ипотечных банков

В России появился рейтинг ипотечных банковИсследование позволяет увидеть полную картину рынка ипотеки в стране
Аналитический центр Дом.РФ и агентство Frank RG разработали рейтинг ипотечных банков, который должен стать ежемесячным. По замыслу авторов исследование, аналогов которому пока нет на рынке, даст представление о реальных ставках в разрезе отдельных сегментов ипотечного рынка, об объемах выдачи ипотеки, а также о динамике заявок населения на выдачу ипотечных кредитов.
«Отчет фактически позволяет увидеть картину всего рынка ипотечного кредитования: кто лидирует по выдаче кредитов на новостройки, кто – в сегменте рефинансирования, кто – по кредитам на строительство индивидуальных жилых домов. Из исследования видно, что спрос, снизившийся весной, в настоящий момент не просто восстановился, но значительно превзошел уровень до пандемии. В августе топ-20 банков получили 605 000 заявок на ипотеку против 450 000 в марте», – говорит руководитель аналитического центра Дом.РФ Михаил Гольдберг.