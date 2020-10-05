В России появился рейтинг ипотечных банков

«Отчет фактически позволяет увидеть картину всего рынка ипотечного кредитования: кто лидирует по выдаче кредитов на новостройки, кто – в сегменте рефинансирования, кто – по кредитам на строительство индивидуальных жилых домов. Из исследования видно, что спрос, снизившийся весной, в настоящий момент не просто восстановился, но значительно превзошел уровень до пандемии. В августе топ-20 банков получили 605 000 заявок на ипотеку против 450 000 в марте», – говорит руководитель аналитического центра Дом.РФ Михаил Гольдберг.