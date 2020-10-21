Пенсионным деньгам ограничат риски

А кроме того, для бумаг без срока погашения нужно будет использовать рейтинг не эмитента, а выпуска или поручителя. Также согласно новым правилам выделяется 5%-ный лимит на вложение пенсионных резервов в ипотечные облигации с высоким рейтингом. «Эти бумаги будут исключены из 10%-ного лимита на инвестирование в активы с дополнительным уровнем риска, а сам лимит постепенно – к 1 января 2025 г. – будет снижен до 7%», – говорится в сообщении регулятора и подчеркивается, что это станет одним из долгосрочных факторов развития рынка ипотеки.