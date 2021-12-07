Греф назвал несусветной чушью возможность запрета конвертации рублей в доллары и евро

Разговоры о возможном отключении российских банков от SWIFT поднимаются не в первые, но до сих пор они всерьез не рассматривались. ЦБ не видит рисков отключения России от международной системы межбанковских переводов SWIFT, говорила весной первый зампред Банка России Ольга Скоробогатова, добавляя, что у регулятора прямой контакт со SWIFT. Но еще в 2014 г. ЦБ создал аналог SWIFT на случай возможного отключения – систему передачи финансовых сообщений Банка России (СФПС). К ней подключено около 400 организаций, в основном российских. В 2020 г. количество переданных через СПФС сообщений удвоилось, составив 20,6% от внутрироссийского трафика в SWIFT, говорится в годовом отчете Банка России.