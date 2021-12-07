Греф назвал несусветной чушью возможность запрета конвертации рублей в доллары и евро

Греф назвал несусветной чушью возможность запрета конвертации рублей в доллары и евроЭто технически невозможно реализовать, считает глава Сбербанка
«Это просто небылица какая-то, чушь несусветная. Это невозможно запретить, это невозможно исполнить и вообще это такие придумки», – так предправления Сбербанка Герман Греф прокомментировал статью Bloomberg. В ней идет речь о том, США и Европейский союз рассматривают санкции против России, если та решит «атаковать» Украину: предварительно «на столе» лежит ограничение конвертации рубля в доллары, евро и фунты. Запрет предположительно может коснуться крупнейших российских банков и Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).
«Мне кажется что журналистам из Bloomberg иногда нужно выходить на божий свет, потому что видимо они пересидели в офисе если они такие прогнозы делают. Такие прогнозы могут напугать только их самих», – говорит Греф.
По словам главы Сбербанка, под этим нет никакого реального основания. Даже если Штаты и ЕС захотят ввести такой запрет, хотя Греф «никогда не слышал о том, что кто-то планировал подобное», это сделать невозможно.
Накануне телефонного разговора между Владимиром Путиным и президентом США Джо Байденом 7 декабря CNN написало, какие санкции готовит США против России, если Москва решит реализовать военный сценарий на Украине. Штаты, по словам источников CNN, готовят довольно жесткие меры – новые санкции против госдолга и отключение России от сервиса межбанковских платежей SWIFT. Кроме того, США рассматривают введение очередных санкций против «ближнего круга Путина», а также запрет на заимствования на международном рынке для энергетических компаний и новые санкции против банков.
Отключение России от SWIFT источник CNN называл «ядерной» мерой. Позднее Bloomberg написал, что в администрации Байдена считают, что отключение от системы межбанковских платежей слишком сильно ударит по рядовым россиянам. Поэтому среди возможной альтернативы – ограничение конвертации рублей в доллары, евро и фунты в рамках санкций против крупнейших российских банков и РФПИ.
Рынок на новости о «жестких» санкциях не реагировал: к 14:30 мск. рубль укреплялся к доллару до 74,4 руб. с 74,3 на закрытии 6 декабря. Индекс Московской биржи рос на 0,98%, РТС – на 0,43%. Бумаги Сбербанка падали на 0,25%, сильнее всего среди голубых фишек теряют в цене расписки TCS Group (почти 4%). Более чем на 1% растут бумаги «Новатэка», «Магнита», «Яндекса» и «Татнефти».
На статью Bloomberg отреагировали уже в Госдуме и Совете Федерации. Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков не увидел предмета для комментариев, так как Россия на Украину не нападет: «Если они хотят придумать нападение – это другое. А так – говорить не о чем», – сказал он РБК. Заместитель председателя комитета Совета Федерации по экономической политике Иван Абрамов отметил, что тема «раздувается через СМИ с целью повлиять на работу наших финансовых институтов».
Разговоры о возможном отключении российских банков от SWIFT поднимаются не в первые, но до сих пор они всерьез не рассматривались. ЦБ не видит рисков отключения России от международной системы межбанковских переводов SWIFT, говорила весной первый зампред Банка России Ольга Скоробогатова, добавляя, что у регулятора прямой контакт со SWIFT. Но еще в 2014 г. ЦБ создал аналог SWIFT на случай возможного отключения – систему передачи финансовых сообщений Банка России (СФПС). К ней подключено около 400 организаций, в основном российских. В 2020 г. количество переданных через СПФС сообщений удвоилось, составив 20,6% от внутрироссийского трафика в SWIFT, говорится в годовом отчете Банка России.