В фокусе недели: отчетности IBM, Microsoft, Tesla, Apple

Сезон отчетности в США набирает обороты. На этой неделе свои финансовые результаты истекшего квартала огласят технологические гиганты, а также крупнейшие компании мира в различных секторах экономики. Выхода отчетности российских эмитентов по МСФО (международные стандарты финансовой отчетности) на неделе не предвидится.