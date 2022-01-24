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В фокусе недели: отчетности IBM, Microsoft, Tesla, Apple

Эти и другие компании представят квартальные результаты на этой неделе
Инга Сангалова
Больше всего 26 января инвесторы будут ждать отчета производителя электрокаров Tesla / JUSTIN SULLIVAN / Getty Images via AFP

Сезон отчетности в США набирает обороты. На этой неделе свои финансовые результаты истекшего квартала огласят технологические гиганты, а также крупнейшие компании мира в различных секторах экономики. Выхода отчетности российских эмитентов по МСФО (международные стандарты финансовой отчетности) на неделе не предвидится.

Понедельник, 24 января

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных