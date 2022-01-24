В фокусе недели: отчетности IBM, Microsoft, Tesla, Apple

В фокусе недели: отчетности IBM, Microsoft, Tesla, AppleЭти и другие компании представят квартальные результаты на этой неделе
Сезон отчетности в США набирает обороты. На этой неделе свои финансовые результаты истекшего квартала огласят технологические гиганты, а также крупнейшие компании мира в различных секторах экономики. Выхода отчетности российских эмитентов по МСФО (международные стандарты финансовой отчетности) на неделе не предвидится.
Понедельник, 24 января
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